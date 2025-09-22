«Белавиа» объявила скидки на рейсы в Стамбул и Тбилиси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Из Минска в Стамбул и обратно можно улететь от Br1007, из Минска в Тбилиси и обратно — от Br844.

Билеты по тарифу «Промо» в продаже по 24 сентября включительно со скидкой до 50% от минимальных опубликованных тарифов.

Количество билетов ограничено. Актуальные цены, а также полный список акционных направлений размещены на сайте авиакомпании. Приобрести билеты можно как в одну сторону, так и туда-обратно.