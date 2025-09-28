Нью-Йорк, а точнее Манхэттен, его историческое ядро, в последнюю неделю сентября всегда похож на улей. Здесь в строгом стеклянном дворце на Ист-Ривер собирается неделя высокого уровня — главное событие очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но нынешние заседания и встречи вряд ли можно назвать очередными. В этом году ООН отмечает 80-летний юбилей, и эта цифра будто сама подталкивает страны оглянуться на восемь десятилетий назад и вспомнить, как мир однажды попробовал не воевать, а разговаривать. Неделя высокого уровня — это зеркало планеты. В нем отражаются страхи и амбиции, усталость и решимость, голос слабых и уверенность сильных. И если огромный зал Генеральной Ассамблеи способен объединить такие разные народы хотя бы на несколько дней, значит, у человечества все еще есть шанс отойти от края пропасти.

Для белорусской делегации во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым эта неделя была не просто дипломатическим ритуалом. Она стала возможностью сказать свое слово, заявить о готовности быть частью мирового диалога, услышать чужую правду и, самое главное, отстоять свою. Подтверждает это и насыщенная программа нью-йоркского визита: участие во встречах высокого уровня и дебатах, переговоры с коллегами и, конечно же, выступление на пленарном заседании. Да, Максим Рыженков мог бы еще поехать на интервью в CNN, ведь, как писали в социальных сетях, на этой неделе там как раз освободилось небольшое окошко… Но устраивать подобные шоу, как и бегать хвостом за членами иностранных делегаций, не в нашем стиле. О подходах Беларуси к мировой проблематике и ее оценках — в нашем материале. Сохраняйте в закладки.

ПОВЕСТКА ДНЯ. ОТ КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ

Неделя высокого уровня — это не просто торжественный саммит. Это ключевой момент, когда государства заявляют о своих приоритетах, амбициях и готовности к совместным действиям. Но в условиях множества глобальных угроз — войны, климат, здоровье населения, миграция, вызовы в сфере технологий — эффективность этой недели будет измеряться не количеством заявлений, а тем, сколько из них перейдет в реальные действия.

О глобальных вызовах и многополярном мире

В первый день своего визита в Нью-Йорк Максим Рыженков выступил на организованной китайской делегацией встрече по вопросам Инициативы глобального развития. Эта инициатива была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпином в 2021 году и направлена на реализацию повестки дня в области устойчивого развития.

В последующие годы китайской стороной также были сформулированы Инициатива глобальной безопасности и Глобальная цивилизационная инициатива. Три глобальные инициативы Китая закладывают принципы, на основании которых КНР выстраивает свою внешнюю политику в настоящее время. И все это, как отметил Максим Рыженков, является примером ответственного мирового лидерства.

«Особенно важно, что это лидерство проявилось в условиях международной нестабильности и неопределенности, вызванных кризисом западной либеральной системы. Все эти инициативы основаны на понимании: только совместными усилиями, только через формирование «сообщества единой судьбы человечества» можно справиться с глобальными вызовами и заложить основы справедливого многополярного мира», — подчеркнул белорусский дипломат.

Министр добавил, что Беларусь и Китай последовательно выступают за многополярность, мир, развитие и многостороннее сотрудничество. «Беларусь продолжит этот курс, внося вклад в реализацию глобальных инициатив Китая и продвигая собственные предложения», — заявил глава белорусского МИД.

Об интересах Глобального большинства

Пока же, если быть откровенными, международное сотрудничество в области устойчивого развития оставляет желать лучшего. Почему же? «Без мира не может быть устойчивого развития», — эти слова Президент Беларуси Александр Лукашенко произнес в ООН еще в 2015 году. Это можно было бы даже считать руководством к действию, но…

Сложившаяся ситуация активно обсуждалась на первом двухгодичном саммите по вопросу устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики, который прошел в Нью-Йорке под председательством генерального секретаря ООН.

Максим Рыженков отметил, что в последние три десятилетия страны Запада делали все возможное для укрепления своей гегемонии и доминирования за счет ущемления интересов стран Глобального большинства. Создание вооруженных конфликтов, провоцирование цветных революций и разжигание пожара войны в разных точках планеты — все это совсем не способствует не то что устойчивому, а хоть какому-нибудь развитию.

По мнению министра, чтобы исправить ситуацию, необходимо предпринять ряд шагов. В политическом плане — остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике. «Важной в этом отношении видим организацию глобального диалога по безопасности в истинном духе Сан-Франциско, о необходимости которого Беларусь заявила еще в 2017 году. Глубоко убеждены в том, что раньше или позже такой диалог начнется — сама жизнь заставит!» — заявил Максим Рыженков.

В экономическом плане следует пересмотреть существующие модели сотрудничества. «Мы являемся свидетелями фрагментации глобальной экономики. Это неизбежный результат эгоистичной политики стран Запада, которые подрывают установленный порядок деятельности международных экономических институтов. Совершенно ясно, что эта глобалистская система не способна работать в интересах мирового развития, — пояснил белорусский дипломат. — Такое понимание, в свою очередь, вызывает необходимость создания новой справедливой многосторонней архитектуры развития».

По словам Максима Рыженкова, ядро этой новой структуры сегодня активно пробивается через региональные объединения (ШОС, АСЕАН, ЕАЭС, ЛАГ), а также международные структуры, такие как БРИКС, которые не связаны с западной экономической моделью.

В финансовом плане стоит обратить внимание на международные обязательства в помощи на развитие. Сейчас они часто зависят от политических предпочтений стран-доноров. Но, считает Максим Рыженков, необходимо ликвидировать все внешние препятствия, которые сдерживают финансовую устойчивость государств на национальном уровне.

«Незаконные санкции, торговые и валютные войны, безумные тарифы, финансовые изъятия, ограничения в доступе к инновациям и инвестициям снижают финансовый потенциал государств», — подчеркнул глава белорусского МИД.

О зеленой повестке и лицемерии Запада

Последствия изменения климата для Беларуси не так уж и критичны, как для многих других стран, но республика разделяет общую обеспокоенность этим феноменом. О подходах белорусской стороны Максим Рыженков рассказал на специальной встрече высокого уровня, организованной под эгидой генерального секретаря ООН и Президента Бразилии.

Прежде всего министр отметил, что Беларусь в полной мере выполняет обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, взятые в рамках Парижского соглашения, и намерена двигаться дальше в этом направлении.

«Кстати, напомню, какой огромный политический шум начался вокруг Беларуси, когда мы строили нашу АЭС. Сегодня уже очевидно, что за этим стоял протекционизм международных корпораций и интересы некоторых стран ЕС. При этом Беларусь, как и многие другие страны, находится в ситуации затруднительного доступа к технологиям из-за введенных Западом экономических ограничительных мер и барьеров в международной торговле. Если бы не это, наш вклад в зеленую повестку был бы еще значительнее», — заявил Максим Рыженков.

Он подчеркнул, что именно страны Запада несут историческую ответственность за феномен изменения климата своей вековой политикой грабежа природных ресурсов и экстенсивного развития промышленности. «Сегодня именно они лицемерно манипулируют зеленой повесткой в угоду своим интересам и заставляют всех подстраиваться под придуманные ими правила», — обратил внимание дипломат.

Максим Рыженков привел ряд настораживающих тенденций. В частности, он напомнил о росте производства вооружений в странах НАТО. Это привело к увеличению их военных выбросов в атмосферу на 15%. Министр также напомнил о запрете на использование воздушного пространства Беларуси, который привел к значительному увеличению выбросов углекислого газа в воздушное пространство Евросоюза.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что все решения по смягчению последствий изменения климата лежат на поверхности: необходимо прекратить лицемерить и политизировать тему изменения климата, покончив с незаконными односторонними санкциями и наладив передачу технологий нуждающимся странам.

«Справедливость и равноправие, как правильно отметил Председатель КНР Си Цзиньпин. И только совместные усилия — через национальные действия и международное сотрудничество», — призвал белорусский дипломат.

Об искусственном интеллекте и «силиконовом занавесе»

Параллельно другим мероприятиям в рамках Генеральной Ассамблеи проходили и открытые дебаты Совета Безопасности ООН. Главы государств и руководители делегаций обсуждали не только текущие проблемы, но и вызовы, с которыми планета может столкнуться в перспективе. Например, чем может грозить для международного мира и безопасности повсеместное и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта.

Все мы понимаем, что искусственный интеллект открывает человеку немыслимые возможности по всем направлениям: в борьбе с изменением климата, голодом, неизлечимыми болезнями и так далее. Однако не все так радужно и обещающе. По мнению главы белорусского МИД, искусственный интеллект — это как пресловутый меч о двух концах.

Что он имел в виду? В первую очередь Максим Рыженков коснулся попыток коллективного Запада исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта. Запад, по мнению министра, полагает, что эта технология позволит ему обеспечить свое военное и экономическое превосходство.

«По сути, в этой области создается новый занавес — на сей раз не идеологический, а технологический — «силиконовый», который должен разделить Запад и другой мир — Глобальное большинство, и вернуть эти страны в новый неоколониализм. Убеждены, что это путь в никуда, если не в пропасть для всего человечества. Искусственный интеллект должен быть достоянием для всех стран без исключения. Только так эта технология будет служить на благо мира и развития», — заявил дипломат.

Далее. Неутихающие вооруженные конфликты способствуют опережающему развитию военных технологий. А современные войны — это противостояние беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и смертоносных автономных систем вооружений, которые могут обладать самообучающейся функцией, свойственной искусственному интеллекту.

«Есть реальный риск, что алгоритмы ИИ в системах вооружений на определенном этапе станут самостоятельно принимать решения. На этот счет снято немало технотриллеров — от «Военных игр», когда компьютерная игра чуть не приводит к запуску ядерных ракет, до «Терминатора», когда система «Скайнет» решает уничтожить человечество, — заметил Максим Рыженков. — Это подводит нас к ключевому вопросу: ИИ должен быть подконтрольным человеку».

Министр убежден, что новые технологии должны быть направлены на улучшение жизни человека и сохранение его достоинства. То есть дополнять человеческие способности, а не заменять их полностью.

«Необдуманное применение искусственного интеллекта может иметь серьезные социальные последствия. В связи с этим должны быть четко определены механизмы ответственности за решения, принимаемые ИИ. Правильным шагом в этом направлении рассматриваем недавнюю инициативу Китая о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, которую Беларусь всецело поддерживает. Нам всем чрезвычайно необходима такая площадка и насколько возможно скорее для выработки и согласования механизмов общего контроля за процессами развития искусственного интеллекта», — резюмировал глава белорусской делегации.

Кстати, Генеральная Ассамблея ООН — это еще и повод собраться вместе членам региональных объединений. Так, в Нью-Йорке Максим Рыженков встретился со своими коллегами по ОДКБ. Главы внешнеполитических ведомств обсудили укрепление роли и видимости организации в международной системе безопасности, а также перспективы продвижения коллективных инициатив на глобальной арене.

О вызовах для стран со средним уровнем дохода

В общем, какого вопроса ни коснись, добиться прогресса можно только сотрудничеством и сближением своих подходов. Это, кстати, давно поняли страны со средним уровнем дохода, объединившись в группу единомышленников и стараясь сообща отстаивать свои интересы.

Это объединение было создано по инициативе Беларуси и Коста-Рики в 2016 году. И каждый год на площадке Генассамблеи ООН проходят министерские встречи, чтобы страны имели возможность сверить часы и обсудить совместные действия на ближайшую перспективу. Нынешний сентябрь на стал исключением.

«Статус стран со средним уровнем дохода показывает, что нам удалось достичь значительного прогресса в развитии. Однако наши достижения пока носят относительный характер и впереди предстоит многое сделать. Не случайно эксперты часто называют ситуацию в наших странах «ловушкой среднего дохода». Действительно, мы фактически «застряли»: нашим экономикам необходимы новые драйверы роста, инноваций и развития. Если мы не сможем их использовать, есть риск вернуться к уровню, на котором находились многие из нас раньше», — заявил на встрече Максим Рыженков.

С другой стороны, добавил он, если странам удастся преодолеть эти трудности, они смогут выйти на значительно более высокий уровень развития и стать более значимыми донорами в системе ООН, оказывая поддержку наименее развитым странам. Иными словами, успех стран со средним уровнем дохода — вопрос, который должен волновать всю систему ООН.

«Мы твердо убеждены: успех возможен только совместными усилиями. Только так наш голос будет услышан и принят во внимание. Это значит, что интересы стран со средним уровнем дохода нужно рассматривать через призму общих интересов. Мы должны сделать все, чтобы донести эту мысль до других государств и объединений государств», — призвал белорусский дипломат.

Об Уставе ООН и звоночках из прошлого

Восьмидесятилетие Организации Объединенных Наций, которая родилась с принятием своего устава, стало хорошим поводом для встречи Группы друзей в защиту Устава ООН.

Стал ли за эти годы мир безопаснее и предсказуемее, как это предполагалось? К сожалению, нет. Глубокое недоверие, отсутствие диалога, страх и угроза применения силы продолжают разрушать международный порядок. Под угрозой оказывается сама Организация Объединенных Наций. Но обвинять в этом ООН, считает министр иностранных дел Беларуси, нельзя. Только государства-члены, по его словам, могут и должны сделать организацию сильнее и эффективнее. Для этого нужны четкие и последовательные шаги. А вот некоторые решения в прошлом — очень плохой пример.

«Всего через несколько лет после Второй мировой войны организация своевременно приняла обоснованные решения о создании арабского и еврейского государств на территории Палестины и их мирном сосуществовании. К сожалению, в то время эти ценные решения не были успешно реализованы. Каков результат? Почти 80 лет мы обсуждаем палестинский вопрос. Но проблема лишь усугубляется. Мы подошли к трагической ситуации, когда палестинцы вынуждены покидать свои дома на родной земле. Эта трагедия может иметь необратимые последствия. Мы не должны молчать. В этой связи Беларусь поддержала решение о возобновлении международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах для двух народов», — сказал Максим Рыженков.

Группа друзей в защиту Устава ООН едина в своей солидарности с палестинским народом и считает необходимым предоставить Палестине статус полноценного государства — члена ООН.

Другой звоночек из прошлого, вызванный несоблюдением принципов организации, касается нашего друга Венесуэлы. Сегодня она сталкивается с реальной угрозой применения силы.

«Мы должны объявить всему миру, что вновь выражаем нашу твердую солидарность с Венесуэлой и подтверждаем готовность стремиться к искоренению использования методов, противоречащих международному праву и Уставу ООН, — заявил министр. — Применение односторонних принудительных мер против более чем 40 стран является еще одним примером нашего провала из-за отсутствия коллективной солидарности и способности действовать единым фронтом против произвольного подхода Запада к Глобальному большинству. Это результат однополярного мира, когда Запад, посчитав, что выиграл холодную войну, стал игнорировать Устав ООН и правила Всемирной торговой организации».

Белорусский дипломат призвал своих коллег всеми возможными способами поддерживать процесс постепенного перехода к многополярности в международных отношениях, где полюса уравновешивают друг друга, а малые и средние страны ощущают большую защиту международного права.

О ядерном вооружении и ядерном разоружении

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Это приоритет из приоритетов в области разоружения, но до сих пор ни одна из единиц ядерного оружия не была физически уничтожена в соответствии с каким-либо двусторонним или многосторонним договором и никаких переговоров по ядерному разоружению не ведется.

Радует лишь то, что эта проблема регулярно поднимается на площадке ООН. При этом ядерные государства вроде бы и не против разоружить свои арсеналы, но все ждут друг от друга первоочередных шагов. А некоторые страны и вовсе считают, что ядерным оружием можно обладать только им — тогда и проблем в мире не будет. Ну, как сказать…

Чтобы держать эту тему на слуху, Генеральная Ассамблея ООН провела специальное заседание в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Инициатива вроде бы и хорошая, но, как отметил Максим Рыженков, праздновать странам сегодня нечего, ведь мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. «Часы Судного дня» показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного апокалипсиса.

Министр напомнил, как когда-то в рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на Восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность странам, отказавшимся от ядерного оружия. В том числе Беларуси.

«Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. А сегодня уже и ставят мины на нашей границе — в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе. Причем нам не оставили выбора», — заметил глава внешнеполитического ведомства.

В этой ситуации, чтобы гарантировать свою безопасность, Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие. В этих же целях на территории республики появятся и российские баллистические ракеты «Орешник». К слову, подписанный в прошлом году между Беларусью и Россией договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, в том числе ядерного.

«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ ассиметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия, — подчеркнул Максим Рыженков. — Почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире? Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия именно ядерное оружие становится последним средством, которое даже без применения способно сдержать потенциального агрессора. И мы видим, как это работает».

К сожалению, мир уже познал силу ядерного оружия. Это было давно. Спустя годы его мощность только усилилась. Стала не просто разрушительной, а чудовищной. Вот уж действительно, победителей в ядерной войне не будет.

«Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации — все очень просто. Нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. И просто их соблюдать. Будут гарантии — будет доверие. И необходимость в ядерном оружии отпадет сама собой. Мы готовы идти таким путем», — заявил Максим Рыженков.

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ. ПРЯМО, ЯСНО И ЧЕТКО О ПОЗИЦИИ БЕЛАРУСИ

Всестороннюю оценку ситуации на международной арене Максим Рыженков дал во время выступления на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Именно с этой трибуны руководители делегаций один за другим поднимают перед миром вопросы безопасности, развития и сотрудничества. Заявления Беларуси вплелись в эту мозаику голосов, став частью общего разговора о будущем планеты.

О попытках перевернуть поствоенный миропорядок

Общеполитическую дискуссию посвятили юбилею организации — «Вместе лучше: 80 лет во имя мира, развития и прав человека». В этой связи глава белорусского МИД предложил вспомнить события 80-летней давности и поразмышлять над ними, чтобы таким образом найти истинные первопричины тех вызовов и угроз, с которыми планета сталкивается сегодня.

«Восемь десятилетий назад закончилась кровавая и беспощадная война, которая стала огромной трагедией для всего человечества. И только ценой миллионов жизней и сломанных судеб мы справились с этим вызовом. Очевиден вклад в Великую Победу США и Великобритании, а также китайского народа, который скинул ярмо японского милитаризма. Однако определяющим был подвиг советского народа, — заявил Максим Рыженков. — Многонационального народа, который до последней капли крови боролся за свою свободу и свободу угнетенных народов. Заметьте, не выносил завоевателям ключи от своих городов, не прятался за пронацистские режимы коллаборационистов, не снабжал нацистский режим техникой и солдатами. Тогда, 80 лет назад, это было очевидно».

Министр напомнил, что в столицах Европы освободителей встречали цветами и радостью. Им ставили памятники и мемориалы, называли их именами проспекты и города.

«Прошло всего 80 лет сытой, спокойной жизни в Европе. И как все поменялось. Что мы видим? На Западе появилась своя собственная «правда» о событиях тех лет. Стирается память, сносятся памятники, переписываются учебники истории. Вновь на улицах отдельных городов Европы то и дело слышим нацистские лозунги и призывы. Так воспитывается поколение XXI века, которое не видело ужасов той войны, даже не слышало о них от своих родителей. Поэтому подпитывается фальшивым героизмом своих предков, когда-то вступивших в гитлеровскую коалицию наций, которые мечтали о мировом господстве», — заявил белорусский дипломат.

Раз переписывается история, значит, переписываются и ее итоги, отметил Максим Рыженков. Значит, по его словам, ставится под сомнение и правильность установления поствоенного миропорядка, основанного на универсальных принципах ООН. «Как представляется, вынужденного для Запада на определенный период времени. Ну вынужден был коллективный Запад тогда разделить бремя ответственности за мировую судьбу планеты с так называемым советским блоком, на время отбросить мысли о мировом господстве и, конечно же, ждать. Ждать какого-то события, чтобы перевернуть все с ног на голову», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

О проблемах в деятельности ООН

С чем Организация Объединенных Наций подошла к своему 80-летнему юбилею? Да, ООН остается центральным элементом международной жизни. Это стало возможным в силу ее неоспоримой легитимности, универсального членства и всеобъемлющей повестки. «Однако мы наблюдаем, что принцип универсальности серьезно подорван, особенно в последнее десятилетие. Теми, кто настойчиво пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих интересов. Причем вопреки устремлениям всего человечества», — отметил Максим Рыженков.

Действительно, ООН удерживает планету от новой мировой войны. Ее ключевой механизм — Совет Безопасности — позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. «Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И, скажем прямо, ООН оказалась не способна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности. И чем дальше — тем больше», — констатировал глава МИД.

Под эгидой ООН создана огромная сеть международных структур и разработано множество правовых документов. Эта инфраструктура вроде как дает возможность осуществлять эффективное взаимодействие по всему спектру направлений человеческой деятельности. «Но если приглядеться, лишь некоторые из ооновских структур остаются действительно рабочими. Реально выполняют свои задачи. Почему же так происходит? Это очевидно. Организация должна идти в ногу со временем. Это вызывает необходимость реформы, и прежде всего Совета Безопасности ООН. Я говорю в том числе о расширении категории постоянных членов за счет развивающихся стран Африки, Латинской Америки и Азии», — пояснил дипломат.

Максим Рыженков обратил внимание, что за восемь десятилетий членский состав организации увеличился в разы и многие государства, которых при образовании ООН даже не было на карте мира, хотят, чтобы их мнение и голос учитывались. «И они имеют на это право, так как сегодня являются важными политическими и экономическими субъектами. Они справедливо ожидают, что ООН будет работать в интересах всех ее членов и на укрепление сотрудничества между ними, а не быть инструментом манипуляций со стороны отдельных стран. В том числе и для сведения счетов с другими государствами», — заявил министр.

Еще одна проблема заключается в том, что ООН сильно заинструментализирована. И действия Соединенных Штатов Америки по снижению поддержки ООН — очень неприятный звоночек, заметил Максим Рыженков.

«Если организация сможет обновляться вместе со временем и быть беспристрастным форумом, она будет востребована всеми: и сильными, и слабыми, и развитыми, и развивающимися. В противном случае ее ждет судьба Лиги Наций. Беларусь этого не хочет, поскольку пока не видит альтернативы ООН. Поэтому в том числе сегодня искренне говорит об этих институциональных проблемах. Для того, чтобы понять их природу и исправить», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.

О способе остановить кровопролитие в Украине

Помимо юбилея ООН, в этом году также отмечается 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Этот документ был инициирован руководством Советского Союза и закрепил сложившиеся после Второй мировой войны реалии в Европе.

«Более того, акт предопределил стабильный характер отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что нашло отражение во всех регионах мира и тем самым помогло сделать холодную войну слегка управляемой. Важнейшее наследие акта еще и в том, что он ввел в практику принцип неделимости безопасности, следование которому не позволило холодной войне перерасти в горячую», — рассказал Максим Рыженков.

Хельсинкские договоренности предоставляли возможность построить единую, неделимую и процветающую Европу в период и после холодной войны. «Однако история пошла иным путем. Так называемые победители в холодной войне сегодня полностью забыли этот принцип, взяли на вооружение логику превосходства и конфронтации. Кстати, именно такая логика стояла за процессом расширения НАТО на Восток. Как результат, был подорван баланс сил в Европе, возникли угрозы безопасности для многих государств. Югославский кризис, кровопролитие в ряде постсоветских республик, да и конфликт в Украине представляют собой наиболее яркие примеры таких последствий», — подчеркнул министр.

По его словам, сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности.

«И важно, что один из основных глобальных центров силы — США — начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами, — отметил дипломат. — Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя сегодня нет готовых рецептов. Необходимо действовать. И мы в Беларуси, которая находится в центре Европы, это понимаем лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатываются все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме нашей памяти. Поэтому мы говорим: медлить нельзя», — подчеркнул Максим Рыженков.

О новой Берлинской стене

Министр также обратил внимание на то, что происходит у белорусских границ: европейские соседи закладывают мины, возводят стены, рвы, оборонительные линии и колючую проволоку. То есть пытаются создать у своего населения ощущение надвигающейся угрозы от «варваров» с Востока.

«И первые, кстати, жертвы уже есть, правда, со стороны солдат НАТО, которые то топятся в болотах, то подрываются на своих же минах», — сказал Максим Рыженков.

Он отметил, что около здания ООН установлен в качестве трофея прав человека кусочек Берлинской стены. Там написано: 155 километров, на которых погибли 200 человек.

«Сегодня воздвигается гораздо более огромная стена протяженностью в тысячи километров на границе ЕС с Россией и Беларусью — от Финляндии до Польши. И жертв вдоль этой стены с начала строительства уже сотни. Сотни ни в чем неповинных мигрантов из стран Юга, которые в поисках лучшей жизни стремятся в ЕС, который до этого разрушил привычный уклад в их государствах. Если мы все вместе в ООН не можем предотвратить строительство этой стены, давайте хотя бы там на лужайке зарезервируем место, где потом поставим кусочек этой стены. Когда наконец-то соответствующие страны одумаются и скажут, что такая стена больше не нужна. Повесим, сколько она была по протяженности и сколько там погибло людей. И скажем, что это трофей свободе передвижения», — заявил дипломат.





О выстроенных заборах и жесткой самоизоляции

Максим Рыженков заметил, что своим выстраиванием заборов — уже не бетонных, а политических, идеологических, межчеловеческих, а, по сути, цивилизационных — Европейский союз отгородился не от Беларуси и России, а от Глобального большинства.

«Поэтому, по сути, вся эта политико-милитаристская возня ЕС на восточной границе и экономические санкции в отношении нас — это меры жесткой самоизоляции, которые загоняют страны ЕС еще глубже во внутренний экономический и политический кризис. Повторю особо — самоизоляции, — подчеркнул министр. — Если европейские элиты намерены продолжать в том же духе, станет еще хуже для народов Европы. Однако все эти проблемы решаемы, если вместо самоизоляции Европа примет на вооружение концепцию евразийского сотрудничества и безопасности на нашем громадном континенте».

Об ушедшем диктате и призыве к переговорам

Глава МИД напомнил о белорусской инициативе разработать Евразийскую хартию многополярности и многообразия в XXI веке. Она призвана запустить новую парадигму евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности.

«Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Альтернативы такому диалогу нет. Нам надо избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров. Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, которые исходят с Востока. Но хотел бы напомнить им: этот Восток далеко уже не тот, который был десятилетие назад. Это, по сути, Глобальный Юг или даже Глобальное большинство, с которым им придется считаться и приходится считаться. Пора бы действительно уже понять, что времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое», — заявил министр.

По его словам, европейцам следует задуматься о своем месте в мире в свете происходящих преобразований, которые не идут им на пользу.

«Падение экономической конкурентоспособности ведет к подрыву традиционной европейской модели государства всеобщего благосостояния, падению жизненного уровня и росту неравенства, что мы видим. Сумасшедшая милитаризация региона загоняет Европу, а особенно новые страны ЕС и НАТО, в глубокую финансовую пропасть. Стремительно происходит разрушение цивилизационных основ европейского общества в результате практически неконтролируемой массовой миграции и провальной политики фальшивого мультикультурализма в качестве ответа на этот вызов», — подчеркнул дипломат.

О старом и новом мире

Оценивая ситуацию в мире, глава МИД заявил, что сегодня как никогда актуальны слова великого итальянского мыслителя прошлого века Антонио Грамши, который писал из фашистских застенков: «Старый мир умирает, а новый борется за свое рождение».

«Действительно, парадоксально, что и сегодня новый мир рождается в муках, поскольку старый мир не хочет спокойно уходить со сцены. И не мы разрушаем старый мир. В этом хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы — Глобальное большинство — пытаемся построить новый! Особо отмечу — вместе, это ключевое слово в названии нашей Генеральной Ассамблеи. Вместе с нашими единомышленниками», — подытожил Максим Рыженков.





ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ. ОТ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ ДО АЗИИ

Зачастую главные события происходят не в зале Генеральной Ассамблеи, а в переговорных комнатах, в кулуарах, на коротких встречах в узких коридорах. Это уже возможность не просто донести свою позицию, а выйти на конкретные договоренности.

Только официально сообщалось более чем о двух десятках встреч Максима Рыженкова с его коллегами из стран Латинской Америки, Африки и Азии. А представьте, сколько еще могло быть неофициальных контактов, разговоров в кулуарах и рукопожатий. В общем, белорусская делегация использовала свой шанс по максимуму.

В завершение программы своего визита глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив с ним укрепление центральной роли организации в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности.

Министр подтвердил готовность Беларуси вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия и поблагодарил генсека за поддержку белорусских инициатив по чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.

С председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок Максим Рыженков обсудил повестку 80-й сессии Генассамблеи, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего генерального секретаря ООН.

Глава белорусского МИД особо отметил необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности ассамблеи и неприемлемость избирательного подхода и двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе Организации Объединенных Наций.