Единый день безопасности дорожного движения, инициированный районным Советом депутатом, прошел при участии председателя райсовета Сергея Халдая.

Начальник ОГАИ Вячеслав Коваленко проинформировал о количестве ДТП, произошедших на дорогах Гомельщины за 8 месяцев. В 253 дорожно-транспортных происшествиях погибли 40 человек, в их числе и 3 жителя Буда-Кошелевского района, более 270 получили ранения. Основная масса происшествий допущена в зоне пешеходных переходов. Вячеслав Геннадьевич напомнил ребятам и педагогам основные правила дорожного движения и призвал их быть более внимательными на дорогах, в темное время суток – обозначать себя светоотражающими элементами (фликерами).

С сентября в стране действуют изменения в правилах дорожного движения, регламентирующие использование средств персональной мобильности. Если такие электрические устройства развивают скорость более 25 км/ч, они подлежат обязательной регистрации в Госавтоинспекции после прохождения в аккредитованной испытательной лаборатории оценки соответствия транспортного средства и оформления электронного паспорта. Пройти такую процедуру в упрощенном порядке можно до 1 сентября 2026 г.



Директор представительства «Белгосстрах» Людмила Журавлева отметила, что лучший способ избежать проблем – соблюдать все правила. Но непредвиденные ситуации все же происходят. К сожалению, из-за нарушения правил дорожного движения другими людьми, например, водителями, родителями, дети могут попасть в ДТП. Существуют специальные виды страхования, которые как раз разработаны для таких случаев. Выплаты помогут легче справиться со сложившейся ситуацией, восстановить здоровье. «Белгосстрах» предлагает также и другие виды страхования. В теме страхования детей на каникулярный период подчеркнула, что зачастую детей страхуют учреждения образования на период летних лагерей, но хотелось бы, чтобы об этом думали и родители. Травмироваться ребенок может в любое время.

В осенне-зимний период рано темнеет и очень важно быть заметным. С этой целью Людмила Владимировна привезла всем участникам образовательного процесса фликеры, а школьникам еще и шаблоны для расписания занятий и воздушные шары с логотипом «Белгосстраха». Также она предложила рекламную продукцию, которая поможет повысить безопасность и ознакомиться с различными видами страхования. «Помните, что важнее всего – наша жизнь и здоровье. Ведите правильный образ жизни, соблюдайте правила дорожного движения ради себя и окружающих», – порекомендовала Людмила Журавлева.

Члены Молодежного совета при районном Совете депутатов Ольга Заливанская и Станислав Сильченко провели игру для учащихся на знание правил дорожного движения. Ребята активно отвечали на вопросы, показав хороший уровень знаний. За каждый правильный ответ ребят ожидали поощрительные призы.

В завершение мероприятия дети имели возможность подробно ознакомиться с автомобилем Госавтоинспекции, почувствовать себя в роли сотрудников ГАИ.

Татьяна Титоренко

Фото автора