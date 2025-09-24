По оперативным данным на утро 24 сентября, сахарная свекла убрана с 30 % площадей, что составляет 32 тысячи гектаров. Накопано 1 миллион 517 тысяч тонн корнеплода урожайностью выше прошлогодней на 23,1 центнера с гектара, проинформировали корреспондента sb.by в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Сообщается, что с полей страны намолочено 9 миллионов 20 тысяч тонн зерна вместе с рапсом. В Витебской области удалось собрать 1 миллион 4 тысячи тонн, Гомельской — 1 миллион 52 тысячи, Могилевской — 1 миллион 268 тысяч, Брестской — 1 миллион 688 тысяч, Гродненской — 1 миллион 746 тысяч, Минской — 2 миллиона 262 тысячи тонн.

— Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2403 тысячи гектаров, — уточнили и ведомстве. — Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 центнера с гектара. Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 672 тысячи тонн — 96 % от плана. Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 804 тысячи гектаров, или 54 % запланированного.

В свою очередь заготовлено 112 тысяч тонн льнотресты урожайностью 45,4 центнера с гектара, что выше прошлогодней на 11,6 центнера с гектара. Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 35 % площадей, что составляет 330 тысяч гектаров. Заготовлено 520 тысяч тонн сена — 72 % плана, 13 миллионов 582 тысячи тонн сенажа — 97 % плана, 7 миллионов 559 тысяч тонн силоса — 37 % плана, 6 миллионов 148 тысяч тонн травяных кормов — 61 % плана.

В Беларуси накопано 290 тысяч тонн картофеля. Средняя урожайность выше прошлогодней на 16,8 центнера с гектара. Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 48 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 40 %.

sb.by