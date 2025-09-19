Сегодня на стадионе аграрно-технического колледжа прошли спортивные соревнования среди работников Буда-Кошелевского опытного лесхоза, посвященные Дню работников леса.

На протяжение четырех часов лесоводы соревновались в метании топора, распиловке бревна на скорость, дартсе, шашках, настольном теннисе, гиревом спорте, а также состязались в футболе, кроссе, волейболе и стрельбе из пневматической винтовки.

По итогам соревнований 1 общекомандное место и титул победителя соревнований достались команде администрации лесхоза и хозрасчета, 2 место у Буда-Кошелевского лесничества, 3-е досталось дружной команде Чеботовичского лесничества.

Елизавета Малая

Фото автора