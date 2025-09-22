22 сентября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрен ход работ по наведению порядка на территории Лельчицкого района и другие вопросы.

«В 2025 году городской поселок Лельчицы впервые примет областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2025», который пройдет в первых числах октября и станет крупным событием для всей Гомельской области. Не только район, а вся область активно готовится к этому мероприятию: проводится ремонт объектов, обустраиваются парковые зоны, появятся новые зоны отдыха и спортивные площадки.

Кроме того, продолжается системный контроль за качеством торгового обслуживания населения в сельской местности», – отметила сенатор.