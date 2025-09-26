26 сентября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Гомельского облисполкома, на котором были рассмотрены вопросы готовности организаций к работе осенне-зимний период, сокращения количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.

«В области подготовка к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года осуществлялась на всех уровнях и находилась под постоянным контролем отраслевых и территориальных органов управления. Однако, еще есть отдельные точечные пробелы, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Отдельно отмечу, все наши учреждения образования, здравоохранения и культуры получили паспорта готовности теплоисточников и теплопотребителей.

В результате проделанной работы количество объектов сверхнормативного незавершенного строительства сокращено, но необходимо принять дополнительные меры, для выполнения всех мероприятий и недопущения роста количества таких объектов.

Темпы работ по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов и сносу непригодных для дальнейшего использования в этом году выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 178 объектов, что не может не радовать. Вместе с тем, государство как собственник имущества стремится к повышению эффективности использования своих ресурсов, и работа в этом направлении будет продолжена», – отметила сенатор.