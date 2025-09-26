25 сентября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь на тему «О принимаемых мерах по улучшению качества жилищно-коммунального обслуживания населения, совершенствованию подходов и механизмов их оказания».

«В Гомельской области на 11 сессии Гомельского областного Совета депутатов, которая состоялась в июне текущего года, была рассмотрена работа органов местного управления и самоуправления по созданию условий для обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества оказания жилищно-коммунальных услуг. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе использования новых технологий при учете ЖКУ, обеспечении безбарьерной среды, ремонт дворовых территорий, обращения с ТБО и другие, волнующие наших граждан. Работа этой сферы всегда на виду, а порядок – наш национальный бренд. Следует отметить, что основная часть вопросов решается на местах. Вместе с тем, есть ряд вопросов, требующих решения на законодательном уровне. Нами были подготовлены предложения для урегулирования вопросов в части регистрации, содержания и разведения животных-компаньонов, выгула собак и другие. Также, в целях соблюдения принципа социальной справедливости по отношению к собственникам частных жилых домов, ТС, ЖСПК и др., за которыми закреплены земли общего пользования, внесены предложения по закреплению земель общего пользования и за участниками совместного домовладения по многоквартирным домам», – отметила сенатор.