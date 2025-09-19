ГТК надеется на разрешение ситуации на польской границе в течение недели, сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, комментируя сложившуюся обстановку, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь пошла навстречу польскому бизнесу: продлен срок пребывания польских фур на территории страны.

«В обычном порядке, когда граница открыта, грузовики, в том числе польские, въезжают на территорию Республики Беларусь. Здесь происходит перецепка полуприцепов либо перегрузка грузов в транспортное средство ЕАЭС. Польские грузовики уходят в Польшу. После того как польская сторона закрыла границу, соответственно польские грузовики выехать обратно в Польшу не могут», — пояснил Владимир Орловский.

Въезд на территорию Беларуси временный. Обычно устанавливается срок 10 дней. «Этот срок уже практически у всех грузовиков истек. Поэтому мы приняли решение о продлении этого срока на десять дней», — добавил Владимир Орловский, обратив внимание, что ориентировочно период заканчивается 27-28 сентября.

Если не будет к этому времени открыта граница, транспортные средства будут размещать на площадках в Беларуси и принимать меры к перевозчикам в соответствии с законодательством.

«Мы надеемся, что в течение недели ситуация будет все-таки разрешаться и польский бизнес не пострадает от действий польских властей», — отметил Владимир Орловский.