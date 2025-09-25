Развитие страны в ближайшую пятилетку – на данной теме остановился Руслан Николаевич в ходе встречи с педагогами. При этом обозначил, что именно на развитие регионов в целом сделан акцент. Немалые денежные средства сегодня вкладываются в строительство, в том числе в дорожную инфраструктуру, в медицину, сельское хозяйство. В качестве примеров депутат привел бесплатную возможность для второго ЭКО, возможность получать медицинскую консультативную помощь областного и республиканского уровней. При этом квалификация медиков сельских регионов ничем не отличается от городских. Белорусские продукты высоко ценятся в мире и являются гарантом качества. Благодаря грамотной жилищной политике сегодня специалисты востребованных на рынке труда профессий имеют возможность получать арендное жилье и закрепляться на местах.

Как отметил Руслан Вегера, все эти преобразования не будут ничего стоить и не будет движения вперед, если мы не будем по-настоящему любить свою Беларусь, свою малую Родину, ценить и приумножать достигнутое, если каждый из нас не будет чувствовать себя частью единого народа и государства. У нас сильный национальный лидер, который открыт своему народу, его уважают в мировом сообществе, к его мнению прислушиваются.

Посещая учреждение образования, парламентарий поинтересовался, насколько быстро учащиеся адаптировались к отсутствию мобильных телефонов на уроках. Директор школы Иван Костюченко заверил, что и ребята, и родители с пониманием отнеслись к нововведению. Некоторые ученики, к примеру, и вовсе оставляют гаджеты дома. Кроме того, в случае необходимости, педагоги предупреждают заранее о необходимости наличия телефонов на уроке в рамках учебной программы.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко