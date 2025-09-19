Вице-президент партии «Конфедерация польской короны» Влодзимеж Скалик потребовал от премьер-министра Дональда Туска и его соратников перестать врать. Видео-заявление было опубликовано на YouTube-канале главы партии Гжегожа Михала Брауна.

«Дональд Туск манипулировал, лгал. Я могу сказать это, основываясь на его заявлениях, сделанных, когда он прибыл в Сейм. Он солгал, заявив, что дроны прилетели исключительно со стороны Беларуси», — заявил политик.

По его словам, Туск манипулировал, скрывая информацию о том, что белорусские службы на протяжении всей ночи, в течение многих часов, информировали польские службы о приближающихся беспилотниках. Более того, белорусы даже вмешивались и сбивали те, которые летели через Беларусь.

Политик обратил внимание, что именно сейчас, когда американский лидер Дональд Трамп выступает за потепление отношений и восстановление дружественных связей с Республикой Беларусь, когда обсуждается открытие посольства США в Минске и снимаются санкции, в этот самый момент польский премьер принимает решение о закрытии границы с Беларусью, о прекращении работы всех пограничных переходов, включая железнодорожный. «Совершенно непонятное, нелогичное, на первый взгляд, решение. Но если начать присматриваться к его последствиям, то оно начинает складываться в определенную логичную, антипольскую картину», — отметил Скалик.

Ранее премьер Польши Дональд Туск утверждал, что значительная часть БПЛА, нарушивших ночью с 9 на 10 сентября польское воздушное пространство, влетела с территории Беларуси.

12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что часть дронов, нарушивших польское воздушное пространство, прилетели с территории Украины, а не исключительно из Беларуси.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА. По данным польских властей, зафиксирован 21 случай вторжения в воздушное пространство страны.

