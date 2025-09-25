В г. Буда-Кошелево, на площадке супермаркета «Евроопт», в рамках республиканской акции «Единый день безопасности» прошло широкомасштабное мероприятие, направленное на пропаганду безопасных условий проживания населения, развития в обществе культуры безопасности жизнедеятельности.

Работники районного отдела по ЧС совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, субъектами профилактики организовали работу интерактивных обучающих площадок, а также демонстрацию спецоборудования и техники. Каждый желающий смог отработать навыки вызова экстренных служб, оказания первой доврачебной помощи, вспомнить правила безопасности при эксплуатации электрических приборов и газового оборудования, правила эвакуации из зданий.

В рамках акции в этот день прошли встречи работников МЧС в трудовых коллективах, на практике были отработаны планы эвакуации людей при пожаре из зданий и учреждений.

Фото из архива Буда-Кошелевского РОЧС