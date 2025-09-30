Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в семинаре-учебе на тему «О практике реализации Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» во главе с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаилом Русым.

«Законотворческая деятельность в республике направлена на удовлетворение интересов наших граждан, чтобы в простой и понятной форме донести все необходимые нормы и стандарты до потребителей. Новации Кодекса обобщили в себе практически все основополагающие документы, регламентирующие порядок строительства объектов на всех его стадиях, начиная от планирования и сдачи его в эксплуатацию. Вместе с тем, еще есть ряд вопросов, но для их решения расширены полномочия местных органов власти», – отметила сенатор.

Гомельщина официально