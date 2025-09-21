Варшаве рано или поздно придется разблокировать белорусско-польскую границу. Однако польские граждане до этого момента будут страдать от политических провокаций и амбиций своего правительства. Такое мнение в эфире телеканала «Беларусь 1» выразил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, сообщает БЕЛТА.

«Польша старательно пытается нагнетать ситуацию. Для этого используются постоянные угрозы, связанные с российскими беспилотниками, ракетами, еще какими-то летающими телами, которые якобы залетают на территорию Польши. Фактическая цель — это обслуживание наиболее радикальных интересов элит Европы, которые пытаются легитимизировать возможное вторжение в Украину», — отметил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Другое дело, что нынешние власти США скептически отозвались об этой идее и фактически прямо заявили, что намерены игнорировать эти провокации Польши. Поэтому, на мой взгляд, какое-то время ситуация со стороны Варшавы будет накаляться, но, не получая поддержки от Вашингтона, рано или поздно им придется разблокировать границу. Другое дело, что польские граждане до этого момента будут страдать от политических провокаций и амбиций своего правительства», — сказал эксперт.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия) Максим Чирков назвал ситуацию на белорусско-польской границе достаточно серьезной. «Скопление транспорта, на самом деле очень большие убытки компаний — и поставщиков, и транспортных компаний. Это, конечно, очень серьезно, и, безусловно, вина лежит на польской стороне», — подчеркнул он.

«То, что сейчас происходит — это политически мотивированные действия. То есть нет никаких поводов беспокоиться о безопасности, как мотивирует это польская страна — что были проведены учения «Запад-2025″. Учения закончились уже несколько дней назад, и логичным следствием этого было бы открытие границы. Но, как мы видим, пока открытие границы не происходит. И в целом становится понятно, что это действие имеет яркую политическую окраску, политический подтекст», — заключил доцент.