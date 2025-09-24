Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подписал постановление об открытии погранпереходов на границе с Беларусью 25 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



«Как и было объявлено, после тщательного анализа информации, полученной от властей, мы вновь открываем границу. Мы постоянно следим за ситуацией», — заявил глава МВД.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал открытие железнодорожных и автомобильных пограничных переходов с Беларусью. Уточнялось, что погранпереходы будут открыты в 0.00 25 сентября по местному времени (1.00 25 сентября по минскому времени).

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью «до дальнейшего уведомления». Глава МИД Беларуси Максим Рыженков подчеркивал, что закрытием границы Варшава подложила мину под отношения с другими странами. Польские власти позднее признали, что приостановка приграничного движения является проблемой для перевозчиков.

belta.by