По этому поводу в областном центре организовали большой праздник, который стартовал с массового велопробега. Колонна финишировала у Ледового дворца, где развернулась основная тематическая площадка.

Здесь для гостей устроили концертно-развлекательную программу. Работала выставка электромобилей, был организован бесплатный быстрый ремонт велосипедов. Все желающие могут присоединиться к мастер-классам по катанию на велосипедах. Отдельная зона встречала для детей, организаторы подготовили конкурсы от крупных гомельских предприятий.

Кроме того, автомобилистам предлагали измерить уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах бензиновых двигателей и степень дымности дизельных двигателей. Тем, у кого выявлены незначительные превышения, советовали заехать на техстанцию.

Гомельщина официально