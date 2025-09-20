Боец смешанных единоборств, чемпион мира по версии RCC Владислав Ковалев, известный под псевдонимом «Белаз», провел открытую тренировку для молодежи в Могилеве. Борцы, бойцы, боксеры, теннисисты, пловцы — на ковре спортивного комплекса «Олимпиец» ждали всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки.

Этим мероприятием, как уточняет сам Владислав Ковалев, он хочет популяризировать и развивать спорт в Беларуси, в частности на родной Могилевщине:

— Как можно заметить, в моей фанатской базе много совсем юных ребят, за которыми будущее. Очень скоро они о себе заявят. Стараюсь мотивировать детей своим примером, чтобы они шли в секции, занимались спортом, развивались, хорошо учились. Прививаю им правильные ценности. Тренировка больше похожа на общую физкультуру с минимальными приемами единоборств. Всё же задача мастер-класса не просто утомить детей физически. Это больше про общение: рассказать им о своем пути и опыте, дать мотивацию и наставления. Не понаслышке знаю, как тяжело бывает в спорте. Порой вообще ничего не хочется или не получается, и только вот такие положительные эмоции, как они сейчас могут получить от меня, могут дать силу не сдаваться, двигаться дальше и побеждать. Уверен, хоть наша страна небольшая, можем вырастить много чемпионов по всем видам спорта, направлениям, дисциплинам.



После победы над Александром Шлеменко «Белаз» поднялся на 40-е место в мировом рейтинге. Последний раз подобные результаты у белорусов были в 2000 и 2005 годах.

— Рад и горд, что могу прославлять Беларусь своими победами, поднимать наш флаг, с честью, достоинством и гордостью нести его! Четыре года иду без поражений: 16 побед кряду, два титула чемпиона мира по различным версиям. Идем дальше! Мне на генетическом уровне хочется побеждать. Считаю, что это именно белорусская черта. Она есть у каждого из нас, просто кто-то пользуется ей, стискивает зубы и идет через трудности, а кто-то нет, только ищет оправдания. Тут не помогли, там не дали… Мне никто ничего не давал. Я своим упорством и трудом добился всего. Приехал из небольшой деревни в Москву, начал выступать, попал в сборную Беларуси по вольной борьбе. Но не всё шло, как хотелось мне. Порой опускались руки, многое не получалось, переживал обидные поражения, когда казалось, что всё потеряно. При этом я всегда собирался мыслями, духом, силой и шел вперед, — вспоминает спортсмен.

Добытые в боях пояса для Владислава Ковалева только начало:

— Идем дальше! У меня есть мечта попасть в UFC, в лучшую лигу мира. В октябре отправляюсь тренироваться в Америку на месяц. Думаю, в следующем году подниму флаг нашей страны именно там. Мы должны показывать свою национальную принадлежность, чтобы все понимали: «Беларусь — сила!» В целом хочется приносить пользу обществу. С поясами могу мотивировать подрастающее поколение, давать силу идти вперед. За годы в спорте вычленил три главных слагаемых для достижения цели — это вера, труд и дисциплина. Можно попутно определить какие-то персональные вещи для отдельного человека, но эти качества обязательно должны быть у каждого.

Спортивная составляющая встречи началась с необычного поединка. Против чемпиона вышел шестилетний Иван Коршунов и даже смог бросить титулованного соперника через себя. Такой поворот событий юный спортсмен считает закономерным:

— Я же готовился, занимался. Был настроен бороться. Мне тренер говорит, что они одного соперника не стоит бояться.

Мама Светлана с улыбкой объясняет:

— Ваня с трех лет занимается дзюдо, сейчас еще на футбол записался. Но дома по телевизору всей семьей регулярно смотрим смешанные единоборства. Бой «Белаза» тоже смотрели вместе — мы с мужем и три ребенка. Сегодня впервые увидела Владислава вживую. Очень понравилось, как он держался с публикой. Открыто, по-доброму, по-семейному. На экране — это мощь, машина такая, но в обычной жизни это обаяшка. Всю спортивную агрессию и силу чемпион оставляет в октагоне. Отличный пример подрастающему поколению!

Сергей Арчаков более половины из своих 13 лет занимается боксом. С интересом на время сменил профиль.

— Про открытую тренировку узнал в последний момент и очень рад, что успел на нее. В боксе работаем только руками, а здесь подключали ноги и локти. Было непривычно, но интересно. Многое получалось, — делится он.

Никита Бобров внимательно следит за выступлениями «Белаза»:

— Более года подписан на него в социальных сетях, с момента, как сам стал заниматься смешанными единоборствами. Привлекает его физическая мощь и характер, белорусский дух. Тренировка вообще супер! Обычно физически устаем больше, здесь же на лайте, но и задача стояла другая. Влад пару раз подходил, давал советы, показал несколько приемов. Я зарядился от него энергией, мотивацией никогда не сдаваться и идти к своей цели. Очень вовремя — в следующую субботу у меня соревнования.

Чтобы попасть в Могилев на чемпионскую тренировку, минчанин Егор Прокопенко не пошел на учебу и взял отгул на работе:

— Захотел увидеться с Владом «Белазом». Этой мой кумир. Слежу за его карьерой с тех пор, когда он еще выступал в HARDCORE. Нравится вид борьбы Владислава, в целом его нестандартная техника, довольно неудобные удары. И по жизни очень импонирует этот человек. Запали в душу его напутствующие слова, чтобы двигаться дальше, развиваться. Даже захотелось попробовать себя в какой-то профессиональной карьере. Владиславу желаю только успехов. Пусть у него всё получается в спорте, и пусть он дальше прославляет нашу Беларусь!

ndsmi.by