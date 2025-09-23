Ежегодно пренебрежение правилами пожарной безопасности при использовании печей становится причиной порядка тысячи возгораний. Только за 17 дней сентября в Беларуси неисправность печного отопления спровоцировала 26 пожаров. МЧС напоминает, как привести печи в порядок к началу отопительного сезона.

Помощник министра – пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский рекомендует до начала сезона холодов проверить исправность своих печей и при необходимости позаботиться о ремонте.

Прежде всего стоит обратить внимание на целостность фасада печи. При обнаружении трещин в кладке над проблемными участками следует поработать специальными герметиками либо использовать глиняный растров с примесью цемента, а пришедшие в негодность кирпичи – заменить. Определить трещины дымохода на раннем этапе поможет простой лайфхак – его нужно оштукатурить и побелить. Все изъяны станут более заметны.

Когда печь работает на твердом виде топлива, а пол в доме деревянный или из других легковоспламеняющихся материалов, следует непременно защитить его от риска возгорания предтопочным листом, к примеру, из стали. Рекомендуемый размер – не менее 0,7х0,5 м.

Кроме того, помощник министра порекомендовал до использования печного отопления очистить дымоход, чтобы убрать лишнюю сажу и увеличить силу тяги печи. Это поможет избежать отравления угарным газом и снизить риск возгорания в жилище.

Евгений Барановский обратил внимание и на конструкцию печи:

– Дымовые трубы должны быть вертикальными, без уступов из изделий и материалов, конструктивно обеспечивающих безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание и эффективное удаление продуктов горения. При этом допускается отклонение труб под углом до 30 градусов к вертикали с относом не более 1 м.

Представитель МЧС уточнил, что наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать не менее 130 мм, для дымовых труб из других материалов – принимать в соответствии с рекомендациями производителей и результатами испытаний.

Еще одна рекомендация касается безопасного оформления пространства между дымовыми трубами и конструкциями кровли. Горючие кровельные материалы нужно накрывать негорючими. Разделки печей и труб, что устанавливают в проемах стен и перегородок из горючих материалов, должны быть на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. Рекомендуемая толщина разделки – не менее толщины указанной стены или перегородки.

1prof.by