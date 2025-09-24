На этот и другие вопросы отвечает начальник отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олеся Манулина.



Судебный исполнитель действует на основании закона, когда вы добровольно не исполняете решение суда, не платите по кредиту, алиментам, ЖКУ и т.д. Его задача – обратить взыскание на доходы и имущество должника с целью погашения долга. Под удар могут попасть многие вещи: драгоценности, предметы роскоши, электроника, бытовая техника, транспорт и даже недвижимость. Но здесь есть важные исключения и нюансы.

Если имущество нажито в браке, арест могут наложить на всю совместную собственность. Однако взыскание обратят только на долю, принадлежащую непосредственно должнику. Если доли официально не выделены, судебный исполнитель уведомит взыскателя о необходимости определить их через суд.

Единственное пригодное для постоянного проживания жилье (квартиру или дом) у вас забрать не могут. Это главная гарантия государства. Исключение, если жилье является предметом залога по кредиту и, если у гражданина в собственности два или более объекта недвижимости, например, две квартиры или квартира и доля в другой.

Закон гарантирует защиту жизненно необходимого имущества для должника и его семьи. Этот список достаточно обширен, с ним можно ознакомиться в Приложении к закону «Об исполнительном производстве».

Например, в перечень входят предметы первой необходимости – одежда и обувь (за исключением изделий из натурального меха или дизайнерской одежды), домашняя утварь, постельное белье, обычная кухонная посуда и столовые приборы, кроме изделий из драгоценных металлов. Обязательно оставят должнику по одной кровати и стулу на человека, один обеденный стол и один платяной шкаф на семью. Из бытовой техники нельзя арестовать один на семью холодильник, газовую или электрическую плиту. Это и касается профессиональных инструментов, необходимых для работы и заработка. Не подлежат аресту продукты питания, топливо для приготовления пищи и отопления, любые детские принадлежности, транспортные средства, специально оборудованные для инвалидов.

Предметы из драгоценных металлов и камней, а также имеющие художественную или культурную ценность не являются неприкосновенными.

Как вести себя с судебным исполнителем? Ваши главные союзники – диалог и готовность решить проблему. Используйте срок для добровольного платежа. После возбуждения исполнительного производства у вас есть до 7 дней, чтобы погасить долг самостоятельно. Даже частичная оплата демонстрирует вашу добрую волю и может стать основанием для продления этого срока.

Просите отсрочку или рассрочку. При наличии уважительной причины (болезнь, потеря работы, тяжелое материальное положение) подайте в суд заявление о предоставлении рассрочки или отсрочки платежей. На время рассмотрения ходатайства исполнительные действия могут быть приостановлены.

Вы имеете право ходатайствовать о реализации своего имущества самостоятельно. Так вы, вероятно, выручите больше денег, чем на торгах, и быстрее закроете долг. Этот вариант часто выгоден всем сторонам.

Защищайте права третьих лиц. Если под арест попало чужое имущество (ноутбук друга, машина жены, купленная до брака), предоставьте документы, подтверждающие это (договор купли-продажи, расписка и др.). Устные заявления не имеют силы.

Главное, не избегайте общения с органами принудительного исполнения. Ваша адекватная реакция и готовность к диалогу – лучшая стратегия для защиты интересов вашей семьи и сохранения необходимого для жизни.