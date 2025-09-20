Закрыв границы с нашей страной поляки навредили не только себе, но и другим странам Евросоюза. Взяли и ударили по международной торговле, перекрыв дорогу, через которую проходит около 90% железнодорожного товарооборота между ЕС и Китаем. Многие компании из Польши готовятся к тому, что им придется везти товары через южную Европу. Естественно, цена их станет значительно дороже. К тому же сегодня на границе скопилось порядка 1500 фур, шедших в Польшу. В том числе – с лекарствами и другими медицинскими товарами. А теперь представьте: нужны человеку определенные таблетки, а их нет – застряли на границе. Вряд ли поляк, который в них нуждается, скажет за это правительству спасибо. Но руководству страны нет дела до обычных людей. Им бы воображать мнимые угрозы с восточной стороны да закупать оружие у США для Украины за счет польских налогоплательщиков. Ждут, наверное, пока у рядовых граждан закончится терпение.

Между тем в Беларуси с 1 сентября увеличились все виды трудовых пенсий и выросла базовая ставка для оплаты труда бюджетников. В магазинах нет пустых полок, а если и появляется свободное место, то оно тут же заполняется новыми товарами. Вот она, страна для жизни, для руководства которой главным богатством является народ!

Евгений Коновалов

Иллюстративное фото из открытых источников