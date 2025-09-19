В торжественной церемонии, приуроченной к профессиональному празднику, приняли участие первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий и министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Ежегодно в третье воскресенье сентября в Беларуси отмечают День работников леса. В канун праздника в районном центре культуры собрались те, кто по-настоящему предан своему делу – люди, создающие, сохраняющие и приумножающие лесные богатства нашей страны.

От лица губернатора области Ивана Крупко приветственный адрес лесоводам Гомельщины передал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

В нем, в частности, говорится, что профессионализм работников лесной отрасли стал надежной опорой в деле сохранения природы и поддержания экологической безопасности нашей республики. Огромные слова благодарности председатель облисполкома адресовал коллективам лесхозов Гомельской области, чей труд находится на самом переднем крае: от охраны до восстановления лесов и рациональной заготовки древесины. Именно работники лесхозов первыми приходят на помощь в пожароопасный сезон, следят за состоянием сотен тысяч гектаров лесных угодий, закладывают новые лесные культуры, выращивают посадочный материал, создают современные питомники. Благодаря этим самоотверженным людям леса нашей области ежегодно пополняются миллионами молодых деревьев.

Губернатор поздравил работников лесного хозяйства области с праздником, пожелал оставаться во всем профессионалами, сохранять лучшие традиции лесной службы, смело осваивать новые технологии. Чтобы трудовые успехи приносили заслуженную гордость и уважение, а в семьях царили здоровье, счастье и благополучия.

За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие лесного хозяйства Гомельской области, ряду работников отрасли вручены Почетные грамоты и объявлены благодарности облисполкома.

О том, с какими успехами встречают свой нынешний профессиональный праздник хранители «зеленого золота», рассказал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик:

– В лесной отрасли трудится 35 тысяч работников, это, можно сказать, большая армия. Более семи тысяч – в Гомельском ГПЛХО. Площадь лесов Гомельской области – 1,9 миллиона гектаров. Это самая большая площадь из всех шести областей. Четыре миллиона кубометров расчетная лесосека спелого леса. За этим стоит труд каждого работника коллектива, каждого лесхоза и лесничества. Мы работаем на том фундаменте, который создали наши ветераны, за это им большие слова благодарности и пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Непростым был 2024-й год для отрасли, особенно для Гомельской области. Шесть тысяч гектаров пройдено по ветровально-буреломным лесосекам, четыре миллиона кубометров заготовлено древесины. Она направлена в промышленность, экономику страны. За осень прошлого и весну этого года мы создали десять тысяч гектаров новых лесов. Большое спасибо всем, кто помогал нам в лесовосстановлении не только в Гомельской области, но по всей стране.

В настоящее время продолжается уборка бурелома, остается около 2,5 тысяч гектаров мягколиственных пород и расположенных в труднодоступных местах. Лесовосстановление будет продолжено в рамках акции «Дай лесу новае жыццё», которая пройдет с 11 по 31 октября.

Говоря о промышленной деятельности и деревообработке, министр отметил грамотное распоряжение имеющимися ресурсами работниками лесной отрасли Гомельской области. Он подчеркнул, что прогресс должен быть каждый день и каждый год. И в этом плане радует факт, что лесоводы Гомельщины видят перспективы и движение вперед.

Александр Кулик поблагодарил работников отрасли за нелегкий каждодневный труд, вручив им Почетные грамоты Министерства лесного хозяйства, некоторые отмечены нагрудным знаком отличия «30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь».

За добросовестный, плодотворный труд в лесном хозяйстве, большой личный вклад в выполнение производственных заданий более 80 работников отрасли отмечены Почетными грамотами и благодарностями областного совета депутатов, Гомельского ГПЛХО, Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельской пограничной группы, Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования.

Торжественное мероприятие завершил небольшой праздничный концерт.

















































































