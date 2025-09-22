График работы «прямой линии» в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома в рамках мероприятий, приуроченных Дню пожилых людей.
Дата проведения: 1 октября 2025 года.
|
Должность, фамилия,
Тематика прямой телефонной линии
|
Время работы прямой телефонной линии
|
Номер телефона
|
Начальник управления социальной поддержки населения
Вопросы социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий населения
|
01.10.2025
9.00 – 10.00
|
50-91-71
|
Заместитель начальника управления социальной поддержки населения
Вопросы организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
|
01.10.2025
10.00 – 11.00
|50-91-73
|Заместитель председателя комитета
Кулеш Татьяна НиколаевнаВопросы реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения
|
01.10.2025
11.00 – 12.00
|50-93-25
|Заместитель начальника управления пенсионного обеспечения
Зеленко Анжела АнтоновнаВопросы правильности применения пенсионного законодательства
|
01.10.2025
12.00 – 13.00
|50 93 13