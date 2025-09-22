График работы «прямой линии» в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома в рамках мероприятий, приуроченных Дню пожилых людей.

Дата проведения: 1 октября 2025 года.

Должность, фамилия,
собственное имя, отчество

Тематика прямой телефонной линии

Время  работы прямой телефонной линии

Номер телефона

Начальник управления социальной поддержки населения
Ковалева Оксана Николаевна

Вопросы социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий населения

01.10.2025

9.00 – 10.00

50-91-71

Заместитель начальника управления социальной поддержки населения
Агеева Вера Ивановна

Вопросы организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

  

01.10.2025

10.00 – 11.00

 

 50-91-73
Заместитель председателя комитета
Кулеш Татьяна НиколаевнаВопросы реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения		  

01.10.2025

11.00 – 12.00

 

 50-93-25
Заместитель начальника управления пенсионного обеспечения
Зеленко Анжела АнтоновнаВопросы правильности  применения пенсионного законодательства		  

01.10.2025

12.00 – 13.00

 

 50 93 13