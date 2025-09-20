Учения «Запад-2025» завершились. Вопреки всем пугающим прогнозам, которыми «кормили» публику западные политики, все прошло спокойно. Если следовать логике, это должно снизить уровень напряженности и подтолкнуть ЕС перейти к диалогу. Но нет, вместо этого начинается очередной виток истерии. Полякам снова мерещатся беспилотники.

Премьер-министр Дональд Туск официально заявляет, что служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями в Варшаве. Задержаны двое граждан Беларуси. Глава МВД Марчин Кервиньский утверждает, что в ночь на 18 сентября пограничники якобы зафиксировали повышенную активность «белорусских и российских беспилотников, пытавшихся пересечь воздушное пространство Польши». Никаких доказательств или подробностей, правда, так и не предоставили. Какая бдительность… У польских военных открылась суперспособность видеть несуществующие дроны и определять их принадлежность на расстоянии? Очень странно. Ведь 10 сентября стражи польской границы не смогли обнаружить порядка 20 беспилотников даже после того, как Беларусь их предупредила, и сбили всего 3 из них. Остальные упали где хотели. Позор и сплошное вранье. Несмотря на то, что министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк подтвердил, что дом на востоке страны разрушил вовсе не «кремлевский дрон», а ракета польского F-16, фотографию разрушенного дома представитель Варшавы демонстрировал на заседании Совбеза ООН. Зная правду, он сознательно лгал перед международным сообществом, что это якобы результат удара «российского дрона». Но и это не все. Еще один предлог для сохранения военного присутствия у границ Союзного государства и удержания агрессивной повестки – «очень большая обеспокоенность» тем, куда могут направиться российские войска после завершения маневров. Предлог, скажем, так себе.

В реальности же ни Польше, ни прибалтийским странам никто не угрожает. Любые проблемные вопросы, включая отношения с Беларусью, наши соседи могли давно обсудить путем политического диалога. Только обсуждать не с кем: настоящих политиков там нет. Во главе государств стоят люди с манией величия и жаждой обогащения. Разве их волновало, что после закрытия границы с Беларусью многие поляки остались без заработка и без связи с соседями?

Правду об инциденте с беспилотниками 10 сентября жители Польши знают и открыто говорят об этом, потому как боеприпасами свои семьи они не накормят. Только их мнение власти не интересно. Варшавская политика – это раздел бюджета на натовскую военную технику под вывеской «борьбы с угрозой от соседа». Было всякое, но на этот раз поляки перешли все пределы: нарушен грузопоток не только для Беларуси и собственной страны, но и вмешательство коснулось дел третьих стран. Действия полностью несовместимы с современными нормами международной торговли. Только их это не волнует. Сегодня Польша делит с Прибалтикой первые места по уровню наигранной истерии и готовности втянуть свое население в войну. Настоящие руководители так не поступают: не загоняют свой народ за колючую проволоку. Они создают условия для комфортной мирной жизни.

Только посмотрите, как круто в Беларуси прошли выходные и День народного единства. Сотни тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Минске, областных и районных центрах. Наша страна живет спокойной мирной жизнью. Пока белорусы объединяются на инициативах, культурных мероприятиях, форумах, совсем рядом соседей до абсурда пытаются запугать несуществующей угрозой. Звучат откровенно враждебные заявления, происходит постоянное бряцание оружием, которые нужны лишь тем, кто о них заявляет с высокой трибуны. А простые жители этих стран также хотят жить в мире и поддерживать хорошие отношения с соседями. Хочется верить, что их голоса и мнения будут все же услышаны.

Татьяна Титоренко