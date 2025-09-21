Аграрии Будакошелевщины продолжают осеннюю посевную кампанию. На 18 сентября работа выполнена на 5015 га (25% от плана): ячмень занимает 2424 га, пшеница – 1948, тритикале – 643 га.

Идет сев и в КСУП «Губичи». Этот процесс доверили опытному механизатору Сергею Гореликову. На тракторе «Беларус» он засеял озимым ячменем более 200 га.

– Я хорошо понимаю, что те зерна, которые сегодня ложатся в землю, в следующем году превратятся в тысячи тонн нового урожая, – отметил механизатор. – Поэтому стараюсь делать свою работу не только быстро, но и качественно.



Сергей Гореликов

В хозяйстве Сергей Николаевич работает около 15-ти лет, до этого трудился в других сельхозпредприятиях района. Весной и осенью он занят на посевной, в июне и июле – на заготовке кормов, а в период уборочной уже третий год подряд пересаживался за штурвал комбайна. В этом году, кстати, намолотил около 1300 тонн зерна.

Загружаться семенами Сергей Гореликов подъезжает к МАЗу, за рулем которого – молодой водитель Алексей Манешкин. После окончания Белорусской сельскохозяйственной академии уроженец Гомеля распределен в КСУП «Губичи».



Алексей Манешкин

Евгений ДАНИЛОВ

Фото автора