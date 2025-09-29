Что принесут в Беларусь первые октябрьские дни, БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«Сентябрь заканчивается и передает эстафету холодной осенней погоды октябрю. На текущей рабочей неделе погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон Петралили, по периферии которого продолжит поступать воздушная масса арктического происхождения. В результате чего в республике сохранится холодная погода с температурным фоном на 1-6 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы 1-2 октября во многих районах, 3 октября преимущественно по юго-западной половине ожидаются заморозки 0 — минус 5 градусов. На остальной территории минимальные значения температуры воздуха составят плюс 1-7. Дневные максимумы будут колебаться от плюс 6-8 до плюс 11-14. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, облаков будет много, поэтому без осадков не обойдется. Во влажном воздухе и под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди (от небольших до умеренных), которые будут распределяться неравномерно по территории страны», — рассказали в Белгидромете.

30 сентября ночью и утром на большей части территории страны, днем по юго-западу пройдут дожди. Температура воздуха минимальная ночью плюс 1-7 градусов, днем — 8-14 градусов выше нуля.

1 октября преимущественно будет без осадков, лишь ночью местами по юго-западу республики пройдут небольшие дожди. Ночью на большей части территории страны будут заморозки 0 — минус 5, местами температура воздуха достигнет 1-6 градусов со знаком плюс. Температура воздуха днем составит 8-14 градусов со знаком плюс.

2 октября ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут слабые туман и гололед. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0 — минус 5, местами будет плюс 1-6 градусов. Температура воздуха днем составит 6-13 градусов.

3 октября (пятница) местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, преимущественно по юго-западной половине будут заморозки 0 — минус 5. Температура воздуха днем составит 6-11 градусов со знаком плюс.

Согласно предварительным прогнозам, в предстоящие выходные, 4-5 октября, атмосферные фронты и умеренные воздушные массы, смещающиеся с территории Украины, обусловят кратковременные дожди и небольшое повышение температурного фона. Ночные минимумы окажутся пределах от плюс 1-3 до 8-9 градусов. При этом в ночь на 4 октября (суббота) при условии прояснений по западу не исключена вероятность заморозков 0 — минус 2. Днем воздух прогреется до 8-16 градусов. При колебаниях температурного фона в ночные и утренние часы местами по стране будут отмечаться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления.

4 октября местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов, при прояснениях по западу заморозки 0 — минус 2. Температура воздуха днем составит 8-14 градусов, по югу и юго-востоку до плюс 16.

5 октября на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов со знаком плюс, днем — плюс 8-15 градусов.