Небольшое селение Карата в Дагестане на один день превратилось в центр притяжения любителей традиционной белорусской кухни. Именно здесь 20 сентября организовали День белорусских драников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

История этого праздника берет свое начало в сентябре прошлого года. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводил встречу с представителями разных национальностей, которые живут в нашей стране. Был на этой встрече и председатель международного общественного объединения «Горо», художник и скульптор Хизри Асадулаев. Именно он предложил главе государства организовать в Дагестане День белорусских драников

Хизри Асадулаев попросил у Президента пару килограммов картошки белорусских сортов. Каково было удивление дагестанца, когда ему передали около 100 кг картофеля сорта «Першацвет» — ни много ни мало два больших мешка. Национальный овощ Беларуси посадили в горах. Результат превзошел самые смелые ожидания. Богатому урожаю не помешала даже аномальная жара.

«Картофель получился на славу. Попробовали отварить — очень вкусный! Угостили знакомых, и они тоже отметили прекрасный вкус. Теперь нет отбоя от желающих посадить эту картошку у себя. Просят хотя бы килограмм, хотя бы несколько штук», — с улыбкой отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА Хизри Асадулаев.

Именно из картошки сорта «Першацвет» приготовлены драники для праздника. Он, кстати, проходит в формате благотворительной акции — угощают всех желающих. К драникам прилагается и белорусская сметана, так что блюдо получается максимально аутентичным.

«Остальной картофель, естественно, раздадим всем желающим для посадки у себя в огороде», — сказал Хизри Асадулаев.

День белорусских драников получился по-настоящему масштабным. Угоститься традиционным белорусским блюдом приходят не только жители Караты, но и соседних сел. Регион густонаселенный, и от одного до другого села буквально рукой подать. Расстояние редко превышает два-три километра. Пройти такой путь, чтобы попробовать драники из президентской картошки, — не самый сложный квест.



Праздник хотят сделать традиционным: по словам Хизри Асадулаева, он уже заручился поддержкой министров культуры Беларуси и Дагестана. Планируется приглашать местных и белорусских артистов, чтобы порадовать гостей не только угощениями, но и яркой концертной программой.

День белорусских драников не оставили без внимания в Беларуси. Теплое приветствие организаторам и гостям от белорусского лидера передала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Это еще больше укрепляет и расширяет белорусско-дагестанскую дружбу. Это такой новый яркий штрих и в белорусско-российских отношениях в целом», — сказала Наталья Эйсмонт.