Комитет госконтроля Гомельской области проверкой дорожно-строительного предприятия выявил незаконное получение из бюджета более 80 тыс. руб. из-за включения в акты выполненных работ фактически неиспользованных материалов (битума, пиломатериалов, резцов и др.) и завышенной стоимости брусчатки, неуплату в бюджет 165 тыс. руб. за проезд тяжеловесного транспорта по автодорогам общего пользования без спецразрешений, потери маржинальности при продаже стройматериалов через посредников. Также установлено неэффективное использование более 30 ед. дорожной техники, которая простаивает от года до четырех лет (амортизация отдельной включена в затраты), несвоевременные выплата работникам отпускных и возмещение командировочных расходов, значительные непроизводственные расходы при нехватке оборотных средств.

По результатам проверки незаконно полученные средства и плата за проезд тяжеловесного транспорта возмещены в бюджет. Органам управления предприятия внесены предложения по повышению эффективности его деятельности, устранению нарушений и недостатков, привлечению виновных к ответственности. Принятие мер остается на контроле.

Председатель Комитета А.А. Игликов