Родительское собрание на одноименную тему прошло в аграрно-техническом колледже. Участники мероприятия ­– администрация и преподаватели колледжа, субъекты профилактики, родители.

Директор колледжа Николай Адашкевич ознакомил родителей с организацией учебно-воспитательного процесса в учреждении в текущем году. О нормах и правилах поведения учащихся во время занятий и в общежитии, дисциплинарной ответственности, профилактике семейного неблагополучия, а также об ответственности родителей за воспитание детей проинформировала заместитель директора по воспитательной работе Алеся Смолякова.

Помощник прокурора района Иван Кольчевский подробно остановился на профилактике и противодействии вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. Начальник ИДН районного отдела внутренних дел акцентировал внимание присутствующих на профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде, в частности ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Инспектор ГАИ Максим Кашлачев поговорил с родителями о соблюдении правил дорожного движения и ответственности за их нарушение. О профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних, правилах пожарной безопасности в быту напомнил инспектор РОЧС Иван Гуляев.

По информации аграрно-технического колледжа подготовила

Татьяна Титоренко

Фото из архива учреждения