В мероприятии принял участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера. Парламентарий интересовался у специалистов ответственных служб, какие проблемы возникают у них в ходе применения на практике Закона Республики Беларусь от 5.12.2024 №44-3 «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» на территории района, а также что необходимо доработать в данном документе. Прозвучавшие предложения будут учтены депутатом в дальнейшей работе.

Татьяна Титоренко

Фото автора