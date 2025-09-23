Постановлением Минздрава от 20 августа 2025 г. №84 утверждена Инструкция, которая определяет порядок медицинского отбора пациентов на санаторно-курортное лечение, а также медпоказания и противопоказания к такому лечению.

В частности, определено, что основными критериями медицинского отбора для направления на санаторно-курортное лечение являются:

— наличие медицинских показаний для лечения эффективными природными лечебными факторами, используемыми в санаторно-курортных организациях;

— отсутствие медицинских противопоказаний к такому лечению;

— соответствие медицинских показаний профилю санаторно-курортной организации.

Отбор проводит лечащий врач государственной организации здравоохранения по месту жительства или работы пациента. Он выдает пациенту медсправку о состоянии здоровья, которая подтверждает наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Важная деталь: эта справка носит предварительный характер и предъявляется пациентом по месту получения путевки. После этого пациенту необходимо не позднее 10 дней до начала ее срока действия явиться к лечащему врачу для медобследования. После его прохождения при соблюдении определенных Инструкцией условий пациенту выдается выписка из медицинских документов.

1prof.by