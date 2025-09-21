Как в непростых экономических условиях, при влиянии природных катаклизмов Буда-Кошелевскому опытному лесхозу удается стабильно работать и развиваться, в преддверии Дня работников леса рассказал директор Сергей Лозко.



Директор опытного лесхоза Сергей Лозко вручает награду лесничему Чеботовичского лесхоза Сергею Артемьеву



Производственную структуру опытного лесхоза сегодня образуют 5 лесничеств, участок деревообработки, лесозаготовительный пункт, лесохозяйственный участок, мастерский участок по погрузке вагонов, лесной питомник, транспортно-ремонтная служба. Коллектив состоит из 221 человека.

Сергей Лозко отмечает, что последний год выдался непростым для предприятия и прошел под эгидой ликвидации последствий бурелома. «Июльская стихия 2024 года нанесла серьезный вред лесному фонду района. В результате сильного ветра погибли насаждения на площади почти 1300 га. В разработке буреломов на помощь нам пришли коллеги из 55 лесхозов республики. На сегодняшний день проделана огромная работа: сплошные рубки произведены на площади 1221 га, заготавливается и реализуется древесина. Вместе с тем далеко еще не все убрано, работы в этом направлении продолжаются. Только выборочных рубок предстоит провести более чем на 4000 га леса, – поделился Сергей Николаевич. – И хотя значительные силы – человеческие и технические ресурсы – задействованы в работах по устранению стихии, опытный лесхоз продолжает не только функционировать в штатном режиме, выполнять поставленные задачи, но и развивается дальше, приумножая достигнутое».

Так, в текущем году выполнены доведенные показатели лесохозяйственной и промышленной деятельности, в том числе к уровню прошлого. За 2024 год харвестерами заготовлено 86,3 тыс. куб. м древесины (за 1-е полугодие 2025-го – 44,04 тыс. куб. м, или 115,8% к плану), выручка от реализации продукции составила 14204 тыс. руб. (за 6 месяцев 2025-го – 7443 тыс. руб.). Уровень среднемесячной заработной платы за 6 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го вырос на 20,2% и составил 2244 руб.

Благодаря рентабельной работе и инвестициям в основной капитал (в 1-м полугодии 2025-го они составили 2591 тыс. руб.) машинный парк предприятия пополнился харвестерами «Амкодор», построено новое административное здание Наспенского лесничества, завершается строительство теплиц и поля доращивания в лесном питомнике. Новый деревообрабатывающий станок «Барс 5» позволяет выпускать востребованную продукцию.

Следует сказать, что не только предприятие в целом демонстрирует устойчивый рост, хорошего результата в работе достигли и его структурные подразделения. По итогам 2024 года Чеботовичское лесничество вышло победителем среди лесничеств опытного лесхоза и заняло 3-е место в областном соревновании. 3-е место и у Дуравичского лесничества среди лесничеств Гомельщины за 6 месяцев 2025 года.

Но все эти достижения и преобразования были бы невозможны без личного вклада каждого члена коллектива. Неслучайно накануне профессионального праздника работники лесхоза представлены к заслуженным наградам. Так, Почетной грамотой Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь награжден тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Наспенского лесничества Юрий Свинтицкий. В 2024 году Юрий Анатольевич произвел трелевку древесины в объеме 2965,7 куб. м при плане 2900 куб. м (или 102,2%). Он один из первых прибыл на расчистку завалов после июльской стихии.

Тракторист Чеботовичского лесничества Николай Зезюлин за ответственное выполнение своих обязанностей, значительный личный вклад в выполнение производственных заданий представлен к Почетной грамоте Министерства лесного хозяйства. В 2024 году при плане 9200 куб. м Николай Николаевич вывез 9442,16 куб. м древесины, за 5 месяцев текущего года – 3369,42 куб. м древесины.

Добросовестный труд лесовода Наспенского лесничества Виктора Дупанова отмечен грамотой Министерства лесного хозяйства. Виктор Константинович выполняет работы по посадке и уходу за лесными культурами, контролирует рациональное использование лесных ресурсов и занимается их восстановлением.

Благодарность Министра лесного хозяйства объявлена главному бухгалтеру Светлане Тур. Имея стаж в отрасли более 30 лет, Светлана Ивановна свое-временно осуществляет экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности лесхоза по данным бухучета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных затрат.



Бухгалтеры и экономисты ведут учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Почетной грамотой Гомельского областного исполнительного комитета награжден мастер леса Дуравичского лесничества Олег Кононенко. Он умело организовывает работу на закрепленном участке, обеспечивает стабильное выполнение всех видов лесохозяйственных работ, грамотно ведет учет объемов и качества заготовленной лесопродукции.

Трактористы Виктор Шайнов и Сергей Сапогов награждены Почетными грамотами Гомельского ГПЛХО. Виктор Александрович одним из первых прибыл на расчистку завалов после прохождения грозового фронта в июле 2024 года. Не считаясь с личным временем, оказывал помощь в уборке поваленных деревьев на территориях сельсоветов района, по собственной инициативе помогал нуждающимся. На 107% выполнил план по вывозке древесины Сергей Сапогов: в 2024-м он вывез 9624,99 куб. м, за первое полугодие 2025-го – 5799,79 куб. м древесины при плане 4500 куб. м.

Грамотой Гомельского ГПЛХО награждены начальник отдела производства и реализации продукции Виктор Цалков, лесовод Сергей Бычковский, вальщик леса Михаил Прусов. Виктор Сергеевич обеспечивает оперативное руководство и оказывает практическую помощь структурным подразделениям в вопросах производственной деятельности и поставки лесопродукции, контролирует качество заготовленных лесоматериалов до отгрузки потребителям. Сергей Данилович, стаж его работы на предприятии более 26 лет, участвует в отводе лесосек под рубки, выполняет работы по посадке и уходу за лесными культурами, следит за состоянием лесных угодий, контролирует их рациональное использование. Михаил Юрьевич в 2024 году заготовил 1678 куб. м древесины при плане 1500 куб. м, или 112%. За 1-е полугодие 2025-го им заготовлено уже 991 куб. м лесопродукции.



Коллектив Чеботовичского лесничества — лучший по итогам 2024 года

Благодарность генерального директора Гомельского ГПЛХО объявлена водителю автомобиля Сергею Гаеву, токарю Александру Асипцову и машинисту Андрею Рожкову. Сергей Михайлович в 2024 году вывез 9358 куб. м древесины при плане 9000 куб. м, или 104%, за 1-е полугодие 2025-го – 7743,2 куб. м. Александр Владимирович неоднократно демонстрировал высокую производительность труда и качество изготовленных токарных изделий, выполняет сложные токарные работы по чертежам и образцам. Андрей Петрович на трелевочной машине в прошлом году вывез 16265 куб. м древесины при плане 15800 куб. м, или 103%, за 1-е полугодие 2025-го – 8576 куб. м.

Наград Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования удостоены: директор Сергей Лозко – Почетной грамоты, главный лесничий Роман Щукин – грамоты, благодарность объявлена экономисту сектора планово-экономической службы Светлане Зориной и инженеру-лесопатологу Екатерине Прохоренко.

Почетной грамотой районного исполнительного комитета награждена лесничий Дуравичского лесничества Антонина Савостеева. За годы работы она внесла значительный вклад в улучшение породного состава насаждений путем создания новых лесов. Под ее началом коллектив стабильно выполняет доведенные плановые задания, проводит лесохозяйственные мероприятия по ликвидации последствий стихии на территории лесфонда района.



Лесоводы Дуравичского лесничества работают на результат

Благодарность районного исполнительного комитета объявлена трактористу на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Чеботовичского лесничества Николаю Дежкунову. Николай Николаевич эффективно использует рабочее время и материальные ценности для выполнения поставленной задачи. По итогам работы за 2024 год он занесен на Доску почета лесхоза.

Заместитель руководителя организации по идеологической работе Татьяна Павлюкова награждена Почетной грамотой районного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие лесного хозяйства на территории района.

Благодарностью районного Совета депутатов отмечен труд вальщика леса Алексея Гореликова. Своей ответственностью, стремлением к повышению профессионального мастерства Алексей Николаевич заслужил авторитет у руководства и коллег. С первых дней после урагана и по настоящее время активно участвует в ликвидации последствий стихии на территории лесфонда района.

Лесоводы за добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в выполнение показателей социально-экономического развития также представлены к наградам предприятия. Почетной грамотой опытного лесхоза награждены: лесничий Чеботовичского лесничества Сергей Артемьев, начальник сектора планово-экономической службы Александр Рапинчук, машинист Юрий Суворов; грамотой опытного лесхоза – начальник отдела лесного хозяйства Сергей Красуцкий, ведущий экономист Татьяна Никитенко, инженер-механик Дмитрий Тишков, инженер по подготовке кадров Анна Марченко, юрисконсульт Наталья Дамковская, инженер по АСУП Алексей Гавриленко, уборщик помещений Людмила Юнчиц, водитель автомобиля Александр Шигалев, мастер леса Николай Куриленко, бухгалтер Людмила Калиберова. Благодарность опытного лесхоза объявлена: инженеру по охране леса Алексею Говенько, бухгалтеру Ольге Саутиной, слесарю Александру Коротчикову, мастерам леса Ивану Сизоненко, Анжелике Гулевич, Марии Папеко, Алексею Ильичеву, Дарье Игнатенко, лесоводам Сергею Старикову, Анатолию Чиндареву, Андрею Пашкевичу, вальщикам леса Александру Шинкареву, Владимиру Карловскому, Александру Лучкову, Виктору Пискунову, лесорубу Василию Денисовскому.

Коллектив опытного лесхоза выражает особую благодарность за оказанную помощь не только коллегам, но и всем неравнодушным жителям района, принявшим участие в акциях по посадке леса в осенний и весенний периоды.

