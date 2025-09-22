Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении КНР. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что рассматривает визит Ли Си как продолжение большой работы по активизации сотрудничества, которую проводят лидеры двух стран. «Мы активизировали вместе с Си Цзиньпином в этом году, учитывая, что я уже дважды в этом году побывал в Китайской Народной Республике», — отметил он.

Отдельно Президент упомянул новую китайскую инициативу по глобальному управлению, которую Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул на прошедшем в Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества. «В отличие от других крупных государств, от их лидеров, Китайская Народная Республика в последние годы в лице Председателя КНР Си Цзиньпина выдвигает ряд очень полезных инициатив для баланса и развития планеты в целом. И в последний раз на заседании Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин выдвинул очень правильную, своевременную инициативу по глобальному управлению, — сказал белорусский лидер. — Нам приятно эту инициативу поддерживать, потому что она полностью совпадает с той политикой, которую мы проводим. Эта глобальная инициатива основывается на справедливости и равноправии. Своевременная инициатива, поэтому я первым ее сразу же и поддержал на заседании ШОС».

Президент отметил, что хорошо знаком с государственным политическим устройством Китая и тем, как принимаются подобные важные решения, в том числе и насчет инициативы. «Знаю, что как вы, так и ваши коллеги имели прямое отношение к выработке подобной инициативы. Вы сделали замечательный и своевременный шаг, который понравился всем присутствующим на совещании. Как раньше у нас говорили, эта идея все больше овладевает умами в мире», — заявил Александр Лукашенко.

«Как с одним из важных руководителей КНР я готов с вами обсудить любые вопросы регионального характера, а также белорусско-российских, белорусско-украинских, белорусско-китайских отношений в масштабах международных отношений», — сказал Президент.

Александр Лукашенко также попросил передать самые добрые пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину.