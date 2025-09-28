Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Машиностроительная отрасль является одной из важнейших для экономики Беларуси, дает рабочие места десяткам тысяч жителей республики. Продукция, которая сходит с отечественных конвейеров, востребована во всех уголках земного шара», — говорится в поздравлении.
Основа для такой успешной работы, по словам Президента, заложена ветеранами, а нынешняя молодежь своими свежими идеями помогает внедрять в производство самые передовые и инновационные технологии.
«Уверен, и в дальнейшем, используя накопленный опыт и результаты современных достижений, работники Министерства промышленности, научных конструкторских бюро, предприятий отрасли выполнят ответственные задачи по обеспечению технологического суверенитета, что еще больше укрепит наши позиции на международном рынке», — подчеркнул глава государства.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и покорения новых высот ради процветания родной страны.
Александр Лукашенко,
28 сентября 2025 года.