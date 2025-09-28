Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Машиностроительная отрасль является одной из важнейших для экономики Беларуси, дает рабочие места десяткам тысяч жителей республики. Продукция, которая сходит с отечественных конвейеров, востребована во всех уголках земного шара», — говорится в поздравлении.

Основа для такой успешной работы, по словам Президента, заложена ветеранами, а нынешняя молодежь своими свежими идеями помогает внедрять в производство самые передовые и инновационные технологии.

«Уверен, и в дальнейшем, используя накопленный опыт и результаты современных достижений, работники Министерства промышленности, научных конструкторских бюро, предприятий отрасли выполнят ответственные задачи по обеспечению технологического суверенитета, что еще больше укрепит наши позиции на международном рынке», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем доброго здоровья, благополучия и покорения новых высот ради процветания родной страны.

Работникам и ветеранам машиностроительного комплекса Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.

Машиностроительная отрасль является одной из важнейших для экономики Беларуси, дает рабочие места десяткам тысяч жителей республики. Продукция, которая сходит с отечественных конвейеров, востребована во всех уголках земного шара.

Основа для такой успешной работы заложена ветеранами, а нынешняя молодежь своими свежими идеями помогает внедрять в производство самые передовые и инновационные технологии.

Уверен, и в дальнейшем, используя накопленный опыт и результаты современных достижений, работники Министерства промышленности, научных конструкторских бюро, предприятий отрасли выполнят ответственные задачи по обеспечению технологического суверенитета, что еще больше укрепит наши позиции на международном рынке.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и покорения новых высот ради процветания родной страны.

Александр Лукашенко,

28 сентября 2025 года.