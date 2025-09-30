Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, напомнил о важности сохранять единство в условиях, когда идет передел мира, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, насколько важно сохранять и развивать экономическое сотрудничество, особенно в современных условиях. «Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — сказал белорусский лидер.

«Вы генералы в экономиках своих стран, — обратился Президент к участникам встречи. — Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная».

Ранее Владимир Зеленский в весьма хамском ключе прокомментировал недавние заявления Александра Лукашенко по украинской тематике после переговоров в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным.

Президент Беларуси тогда заявил о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта, на которые стоит согласиться нынешнему руководству в Киеве. Он также заявил о желании лично встретиться с Зеленским. «Я хотел бы с ним просто поговорить. У меня есть что ему сказать, — отметил в интервью журналистам белорусский лидер. — Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем».