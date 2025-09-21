Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником — Днем работников леса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Беларусь — страна бескрайних лесов, и тот факт, что за годы независимости их площадь увеличилась почти на миллион гектаров, говорит о целенаправленной политике государства и вашем ответственном отношении к своему труду, — говорится в поздравлении. — Вырастить лес, вовремя его заготовить и эффективно переработать — важнейшие задачи, стоящие перед лесным комплексом Беларуси. Продукция деревообработки, произведенная по самым современным технологиям, находит покупателей практически на всех континентах. И именно здесь есть драйверы роста для отрасли».

Президент отметил, что в последние годы республика пережила немало ураганов, от которых значительно пострадал наш лесной фонд. «И сегодня свой профессиональный праздник многие труженики леса отмечают на работе, устраняя буреломы», — добавил он.

Отдельные слова благодарности Александр Лукашенко выразил государственной лесной охране. «Какими бы сложными ни были погодные условия, вам удается держать под контролем пожароопасную обстановку», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер уверен, что работники лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности наилучшим образом справятся и с последствиями ударов стихии, и с новыми значимыми проектами.

«Желаю вам и вашим близким мира, благополучия и добра», — пожелал Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Днем работников леса