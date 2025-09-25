Президент Беларуси Александр Лукашенко просит российскую госкорпорацию «Росатом» не уходить из Беларуси и предложил «возобновить движение» по имеющемуся в стране ядерному центру. Об этом он заявил на Глобальном атомном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хочу вас (обращаясь к главе «Росатома» Алексею Лихачеву. — Прим. БЕЛТА) публично еще раз попросить не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить Президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко (ранее возглавлял «Росатом». — Прим. БЕЛТА). Нам надо продолжать работать по многим направлениям. Мирным и прежде всего в области здравоохранения», — сказал глава государства.

«Очень прошу, чтобы мы с вами (одобрит, думаю, Президент) возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем Гросси (глава МАГАТЭ. — Прим. БЕЛТА) находится немало хороших материалов. Вы знаете. Мы свято договоренности свои соблюдаем», — добавил Александр Лукашенко.