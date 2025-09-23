Глава государства, в частности, указал на то, что объемы производства свинины в Беларуси восстанавливаются недостаточными темпами. «По свинине когда мы выровняемся?» — спросил он.

«Уже с сентября началось заполнение ското-мест. Уже по Минской области готов (доложить. — Прим. БЕЛТА) — 136% за сентябрь будет рост производства свинины», — сказал Александр Турчин.

«Это все понятно. Надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, — Шулейко — взять на жестокий контроль. Пока результата его деятельности я не вижу. А это его вопрос — в производстве контроль (он должен видеть) и особенно продажи — экспорт. Вице-премьер за это отвечает», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также упомянул о факте, что на складах пока еще остаются большие объемы произведенного сливочного масла: «Вы пока производите столько, сколько продаете. А те (те объемы, которые не смогли продать ранее. — Прим. БЕЛТА) запасы как были, так они и остались».

Премьер-министр признал проблему, отметив, что 30 тыс. т этого продукта лежит на складах.

При этом, заметил глава государства, в мире готовы купить это масло. «В то же время я разговариваю с высокопоставленными китайцами в Китае, когда на приеме был. «Мы у вас купим все, что можно». Я говорю: «По какой цене?» «По мировым ценам», — привел он пример.

«Так надо посмотреть вокруг. Это ж не дело — в мире народ голодает, а мы не все можем продать. Ну если масло не покупают, ну так меньше надо его производить просто», — сказал Александр Лукашенко.