Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2025» в Волковыске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«От всей души поздравляю вас с успешным завершением основного этапа уборочной кампании 2025 года. Мирный крестьянский труд является важнейшей составляющей фундамента продовольственной безопасности Беларуси», — говорится в поздравлении.

Хлеборобы Принеманского края, объединенные ответственностью и целеустремленностью, вновь доказали, что для профессионалов, искренне любящих свое дело, любой вызов превращается в новую возможность, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в очень непростой по погодным условиям год хлеборобы Гродненской области вырастили и собрали свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с рапсом, что является вторым результатом в республике. «Получена самая высокая в стране урожайность зерна — более 50 центнеров с гектара, а по отдельным хозяйствам — более 90. Это стало возможным за счет высокой культуры земледелия, основанной на исконных традициях, хозяйском отношении к родной земле, перспективных научных разработках», — считает он.

Президент поблагодарил всех, кто боролся с последствиями непогоды и организовал наилучший уход за растениями, кто в дни уборки сутками трудился на полях и элеваторах Гродненщины.

Белорусский лидер убежден, что аграрии региона и впредь будут эффективно выполнять масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным сектором страны.

«Желаю вам дальнейших успехов в труде, широких горизонтов развития и неисчерпаемых сил для достижения самых амбициозных целей. Мира, добра, оптимизма и процветания вам и нашей любимой Беларуси», — пожелал глава государства.