Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах договориться с Президентом России Владимиром Путиным о строительстве в Беларуси второй АЭС. Об этом он заявил в своем выступлении в Москве на Глобальном атомном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.
- «В сложные времена Россия открывает самую секретную сферу». Лукашенко о Глобальном атомном форуме
- Лукашенко просит «Росатом» не уходить из Беларуси и предложил «возобновить движение» по ядерному центру
- Лукашенко заявил о готовности Беларуси помогать России строить АЭС за рубежом
- «Вы были настоящим мужиком!» Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ Гросси за позицию по БелАЭС
«Мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА) завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь», — сказал глава государства.
«У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе «Росатома» кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций», — заявил Александр Лукашенко.