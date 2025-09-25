«Мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА) завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь», — сказал глава государства.

«У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе «Росатома» кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций», — заявил Александр Лукашенко.