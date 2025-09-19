Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери в Свято-Успенском соборе на территории Жировичского монастыря, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства после прибытия на территорию монастыря посетил Свято-Успенский собор, где принял участие в кратком молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери. Именно ей монастырь обязан своим появлением 505 лет тому назад. В этом году исполнилось 555 лет чудесному явлению этой иконы, входящей в сотню самых почитаемых святынь православного мира.