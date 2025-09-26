Девять новых лекарственных средств внесены в Республиканский формуляр лекарственных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось, обновленный Республиканский формуляр лекарственных средств установлен постановлением Министерства здравоохранения от 22 августа №90.

«С учетом практики применения, а также в связи с внедрением новых методов и подходов к лечению различных заболеваний в формуляр включены девять новых лекарственных средств, в том числе для лечения глаукомы, артериальной гипертензии, онкологических заболеваний, инфекционных заболеваний», — рассказали в министерстве.

Внесены и дополнительные формы, дозировки и фасовки для 11 лекарственных средств, которые уже входят в перечень. Также исключены из формуляра 50 лекарственных средств за счет внедрения в практику и включения в клинические протоколы более эффективных лексредств.

«Документ изменен с целью совершенствования лекобеспечения организаций здравоохранения», — подчеркнули в Минздраве.

Республиканский формуляр лекарственных средств — это список лекарственных средств с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, наиболее экономически выгодных при использовании бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение. Формуляр пересматривается не реже одного раза в год и устанавливается Министерством здравоохранения.