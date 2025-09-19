Заболеваемость ОРВИ в сентябре — на уровне средних показателей за последние два года, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, передает корреспондент БЕЛТА.

В сентябре традиционно отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Нынешний сентябрь не является исключением.

«Причин для этого достаточно много — формирование новых коллективов в детских дошкольных учреждениях, школах, высших и средних учебных заведениях, сограждане возвращаются из отпусков из ближнего и дальнего зарубежья», — сказала Светлана Нечай.

По ее словам, заболеваемость растет, но она находится на уровне средних показателей за последние два года. В структуре традиционные негриппозные вирусы — риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным, в том числе «стратус», который активно занимает свою нишу в Беларуси. Новый подвариант омикрона не вызывает тяжелого течения заболевания.

«Проведения каких-либо ограничительных мероприятий, в том числе в детских организованных коллективах, не требуется», — подчеркнула Светлана Нечай. Она добавила, что в аптечной сети и в учреждениях здравоохранения есть все необходимое для оказания медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Замминистра здравоохранения обратила внимание, что меры профилактики всем хорошо известны: проветривать помещение, больше находиться на открытом воздухе, одеваться по погоде, употреблять фрукты и овощи, которых сейчас достаточно.

Вакцинацию от гриппа рекомендуется запланировать на октябрь-ноябрь. Это эффективная мера при подготовке к сезону с более высоким уровнем заболеваемости.