Белорусских водителей станут предупреждать о воздушном надзоре с помощью нового дорожного знака. Его разместят на тех участках дорог, где, по данным ГАИ, чаще всего фиксируются нарушения правил обгона и других маневров. Такие зоны были выявлены на основе анализа статистики нарушений.

В ГАИ сообщили о 21 участке на различных трассах, где водителей будут заранее уведомлять о вероятности контроля за соблюдением ПДД с использованием дронов.

Новый знак дополнят информационной табличкой, указывающей на зону видеонаблюдения протяженностью 600 метров. Представители ГАИ подчеркнули, что даже в отсутствие дрона этот знак будет служить профилактической мерой, уменьшая вероятность совершения нарушений.

Также, в ГАИ пояснили, что беспилотники используются для фиксации нарушений, таких как обгон в неположенном месте и пересечение сплошной линии разметки.

