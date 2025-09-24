Чтобы кормоуборочный гигант FS80 не простаивал и корма были заготовлены в срок, на поле возле поселка Бурлак организован конвейерный метод работы: трактор и четыре грузовых автомобиля подъезжали к комбайну по очереди, загружались массой и отвозили ее на МТФ «Дуравичи» в траншею. За рулем недавно полученного хозяйством гомсельмашевского комбайна находился Николай Ребко. Опытный механизатор весной был занят на посевной, летом на отвозке кормов. Супруга Николая Николаевича Светлана тоже работает в сельском хозяйстве. Она – ветеринар в РУП «Белоруснефть-Особино». Туда же после окончания Витебской государственной академии ветеринарной медицины придет и дочь Полина.

В числе водителей, занятых на отвозке силосной массы, – механизатор с 22-летним стажем Василий Медведев. Василий Анатольевич весной и летом до уборочной кампании перевозил сенаж, закладывал травяную массу в траншеи. Во время жатвы отвозил зерно с полей: на его счету – более 1000 тонн.

Супруга водителя-тысячника Людмила трудится в СУП «Андреевка» юристом, сын Евгений здесь же работает в бухгалтерии. Семья Медведевых – хороший пример преемственности поколений.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора