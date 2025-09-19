На территории Чеботовичского сельсовета состоялось собрание граждан. На повестку дня был вынесен ряд вопросов. Председатель Чеботовичского сельского Совета депутатов Илона Веко и помощник председателя Светлана Иванова подробно остановились на вопросах благоустройства, соблюдения мер противопожарной безопасности в жилом секторе, своевременной уплате налоговых платежей.

Собрание граждан прошло и на территории Широковского сельсовета. В ходе которого были рассмотрены как аналогичные вопросы, так и проблемы волнующие жителей.