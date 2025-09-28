В октябре выезды нотариусов нотариальной конторы Буда-Кошелевского района в населенные пункты запланированы на:



2 октября – Кошелевский с/с с 8.00 до 9.00 (тел. 7-74-76);

9 октября – Липиничский с/с с 8.00 до 9.00 (тел. 7-74-76);

10 октября – Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75), Гусевицкий с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 7-74-75), Кривский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

14 октября – Узовский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75), Коммунаровский с/с с 11.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

15 октября – Губичский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75), Чеботовичский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 7-74-75), Морозовичский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

16 октября – Октябрьский с/с с 8.30 до 9.30 (тел. 7-74-76), Широковский с/с с 10.00 до 11.00 (тел. 7-74-76).

Выезд осуществляется при наличии не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера, поданной не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком. Желающие совершить нотариальное действие обязаны записаться на прием к нотариусу по указанным телефонам. При отсутствии заявки на совершение нотариального действия выезд осуществляться не будет.