Киберспортсмен белорус Андрей Татаринович, известный под ником tN1R, стал первым белорусом, прошедшим на мейджор по CS2.

А его трансфер побил рекорд в истории белорусского киберспорта — $300 тысяч.

В сентябре 2025 года Андрей перешел в Team Spirit

Первые шаги в профессиональной карьере он сделал в составе Zorka — академии белорусской организации Nemiga. Затем был приглашен в молодежный проект Forze School, где получил шанс выступить за основную команду. Однако дебют оказался тяжелым: стресс, неуверенность и неудачные матчи чуть не заставили его отказаться от мечты стать киберспортсменом. После поступления в университет Андрей решил, что хочет играть на профессиональном уровне.

Несмотря на сопротивление родителей — особенно матери, которая однажды в порыве эмоций разбила его монитор — он продолжил тренироваться. В итоге он окончил университет по специальности логист-экономист, но киберспорт остался его главным приоритетом.

