Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области сложилась на уровне 30,3 центнера с гектара, что на 9,6 центнера выше уровня 2024 года.

Самую высокую урожайность традиционно дали озимые культуры: пшеница — 35,1 центнера с гектара, тритикале — 33,8 центнера. В условиях достаточной влагообеспеченности неплохо показали себя традиционные яровой ячмень и овес: по 30 центнеров с гектара.

В лидерах по валу зерна – Буда-Кошелевский район, здесь аграрии намолотили 104,9 тысячи тонн зерна зерновых культур при средней урожайности 35,6 центнера с гектара. В Рогачевском районе вал зерна составил 85,6 тысячи тонн, 83 тысячи в Речицком районе.

Гомельщина официально