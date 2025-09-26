Председатель облисполкома Иван Крупко напомнил, что норматив для подключения отопления изменился: в жилфонде на протяжении трех суток должно быть в среднем +10 ºС, в объектах социальной сферы отопление включается при температуре ниже +18 ºС в помещении.

«Мы вступаем в ответственный период, когда от работы всех служб зависит комфорт и безопасность жителей Гомельской области. Каждый должен понимать свою персональную ответственность за результат. Мы не имеем права подвести граждан», – подчеркнул губернатор.

Обсуждали также сроки эксплуатации котельных и своевременную замену котлов, вопрос подготовки техники для расчистки снега, создание резерва запаса материалов для проведения аварийно-восстановительных работ.

