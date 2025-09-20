Пока западный мир продолжает издеваться над спортом, белорусские атлеты надежно вписывают в историю достижений новые страницы, используя традиционные формы. В настоящее время новая звезда зажигается в бойцовском клубе ММА, и имя ее Владислав «Белаз» Ковалев.

Владислав «Белаз» – пример того, как можно добиться успеха, упорно идя к цели. Паренек из Могилевской области, благодаря своему сильному характеру, уверенно протаптывал себе дорогу в большой спорт в самом зрелищном, адреналиновом, мужском виде – смешанных боях.

Драться до последнего, до победы. Это, в принципе, обычный стиль настоящего спортсмена. Победителем выходит тот, кто не просто сильнее и техничнее, но и кто не теряет из вида свою мечту. А мечта Владислава Ковалева – добраться до вершины спортивного Олимпа в смешанных боях: «UFC — это вершина айсберга в моем виде спорта. И у меня есть мечта — стать чемпионом UFC. Я верю, что мы привезем чемпионский титул рано или поздно к себе в страну».

В чем видит «Белаз» свой успех? В родной земле, в поддержке страны, где он родился и получил первый опыт быть победителем, в семье, которая служит ему опорой во всех делах. Так традиционно и так близко духу всей Беларуси, которая поддерживает бойца и желает ему успеха.

Это так не похоже на всяких «тимановских» и «герасимень», продавшихся предателям из беглого кодла, что добавляет к личности Владислава Ковалева еще плюс народной любви в карму спортсмена. Он – патриот своей страны, что подчеркивает всегда и везде. И это нисколько не нарушает спортивных принципов, где побеждает тот, кто сильнее, упорнее, увереннее, и кто не теряет связи со своими корнями, кто любит спорт не меньше, чем родной край. А потому и поддержка у Владислава «Белаза» Ковалева искренняя от всей белорусской земли. Для нас он уже чемпион. Но мы с большим нетерпением ждем новых боев молодого спортсмена с белорусской земли, чтобы быть с ним в минуты триумфа, который «Белаз», как и его жодинский прообраз, заслужил упорством, трудом и уважением к родине.

